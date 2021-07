El partido que sostuvieron las selecciones de México y Guatemala, en el marco de la Copa de Oro, no solo estuvo protagonizado por los jugadores aztecas, sino también por unos novios que se encontraban en una de las tribunas destinadas a la hinchada azteca.

Ellos eran Alfredo Gutiérrez y Shae Vonstein, los cuales atrajeron la atención de los que veían el duelo, llevado a cabo en el Estadio Cotton Bowl, por parecer estar peleados.

En los videos del partido, disponibles en YouTube , Shae luce completamente fastidiada. Al mismo tiempo, Alfredo se encuentra con la mirada fija en el campo de juego.

COMENTARIOS

Con el pasar de los minutos, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre la pareja. Muchos internautas preguntaron qué sucedió para que la joven se moleste.

De una forma fortuita, Alfredo se dio cuenta de que ambos se habían vuelto tendencia. Su amada, con quien está desde hace 5 años, mejoró su expresión al notar que los dos eran famosos

¿Pero por qué Shae se encontraba incómoda? Alfredo respondió dicha pregunta a ESPN . “Ella me acompañó porque es mi novia, no porque le guste al futbol. Si estaba un poco aburrida, pero más porque se mojó cuando caminamos del carro al estadio y no me quise esperar; cuando nos hicimos virales ya se le pasó”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Cueva fue captado bailando en tren del Cusco (Fuente: Twitter)