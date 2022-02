Algunos dirán que “uno ya no puede hablar tranquilo en cualquier lado”, lo cierto es que todo se puede destapar hoy en día, hasta las infidelidades más “craneadas”. En el video viral que viene siendo la sensación en redes sociales, un usuario de TikTok aprovechó para destapar la infidelidad de otro hombre con el que compartía espacio en el gym y cuyos planes pudieron salir como los pensó si no fuera por la potencia e importancia que adquiere la plataforma.

Y es que los datos que él mismo proporcionó a otro amigo fueron “usados en su contra” por el usuario ‘untalfredo’, quien expuso el caso que rápidamente se viralizó, y lograron encontrar a mujer que iba a ser engañada. Sus planes de ir a Tulum con la amante quedaron en el vacío, perdiendo todo por infiel.

Con un video tomado desde el gimnasio, frente a un espejo, dejó un mensaje para alertar a una mujer que estaba siendo engañada. Así comenzaba el mensaje: el hombre infiel se llama Charly, trabaja en algo de contaduría y engaña a su novia con alguien del trabajo: “Favor de compartir. ¡Te están engañando! Si tu novio se llama Charly, trabaja en algo de contaduría y vive en San Pedro, te está engañando con su compañera de trabajo”, se lee al inicio.

VIDEO VIRAL COMPLETO

Destapa infidelidad en el gym a través de TikTok y desenlace de la historia genera controversia. (Video Fuente: Tiktok de untalfredo)

“Hoy en el gym lo escuché hablar con otro wey diciendo que se le está ‘dando’ y que este fin te dijo que va a un congreso, pero en realidad se va con ella en Tulum. Más info por dm”, escribió.

Contó que le llegaron varios mensajes de mujeres que preguntaban -con foto- si se trataba de su pareja, hasta que llegó la indicada. “Sí la encontré. Se hizo viral también a Instagram… y después de 12 chicas que mandaron mensaje para ver si su novio era el perro rufián que la estaba engañado, dimos con la chica. Me llegó el mensaje de la novia, me llegó la foto del bato, dije ‘como que no se parece’, después me mandó una -foto- con cubrebocas y wey dos gotas de agua”, indicó.

