El poder de masificación que tienen las redes sociales han permitido que creadores de contenidos puedan compartir su día a día y consejos que puedan serle útiles a sus seguidores. Este es el caso de Carlos Alberto Díaz Colmenares, un granjero que se ha convertido en uno de los influencers con mayor alcance en redes sociales como TikTok y que comparte grandes consejos sobre su vida como granjero. Sin embargo, recientemente estuvo envuelto en una pequeña polémica tras la respuesta de una vegana a uno de sus videos.

Díaz Colmenares es un granjero de 14 años que se ha convertido en toda una celebridad en redes sociales compartiendo cómo es su vida en el campo cuidando de sus gallinas. Sus vídeos generan mucha intriga e interés en los usuarios, pero también se ha encontrado con las críticas de alguna influencer vegana como @soyvelen.

En uno de sus respuestas, Velen compartió un vídeo del granjero asegurando que “quizás, las gallinas se comen sus huevos simplemente porque son de ellas y no tuyos. No sé, digo”, el vídeo rápidamente se hizo viral causando mucho revuelo y Díaz Colmenares no dudó en responderle con sutileza e inteligencia.

Video viral: niño granjero da lección a vegana que quiso cuestionar uno de sus videos y se vuelve viral en TikTok. (Video: TikTok)

“Vamos a responder este vídeo porque no me gusta que la gente suponga cosas feas de mi granja. A todas las personas que usan redes sociales les pido que averigüen todo lo que vayan a subir, para no generar malentendidos o especular sobre la vida de las otras personas”, comenzó explicando Colmenares.

“Primero, mis gallinas llegaron a mi granja porque en otro lugar no las podían tener y las iban a sacrificar, así que decidí recibirlas. Segundo, los huevos son de mis gallinas, pero como ellas ponen huevos todos los días, yo no voy a desperdiciar la comida y ellas no se los comen, por eso los vendo”, acotó.

Finalmente, Colmenares sentenció su video acotando lo siguiente: “Mis gallinas son mis mascotas, así que estarán en la granja hasta que mueran de viejitas y soy vegetariano, yo no me las comería”. Su respuesta rápidamente se viralizó y recogió muchos comentarios en TikTok, casi todos a favor.

Velen no quiso quedarse callada y trató de refutar nuevamente los argumentos de Colmenares. “El término mascota es especista y como vegetariano también estaría bueno que sepas la definición. Básicamente, especismo es discriminación hacia quienes no son de tu misma especie. Por ejemplo, comerte una vaca y amar a un perro”. No obstante, los usuarios de TikTok ya estaban del lado del niño y no hicieron mucho revuelo a esta segunda respuesta.