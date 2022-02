“El que tenga miedo a vivir que no nazca”, reza un dicho popular. La naturaleza es cruel con aquellos menos favorecidos, pero no por eso quiere decir que algunas especies se tienen que dar por vencidos sin luchar. Esto lo dejó claro una hormiga, quien -ciega o no, sabe lo que hace y enfrenta- se enfrentó sin miedo ni temor a una serpiente que era más de 20 veces su tamaño. El clip no tardó en volverse viral en distintas redes y desató un sinfín de comentarios que inundaron diversas plataformas.

La frase “que nadie te diga que no puedes” cala perfecto en la definición de este video y como consejo de vida que acompaña el clip en cuestión. Y es que, tras ser subido a YouTube por la cuenta Caters Clips, el video de la hormiga peleando de tú a tú contra una serpiente no pasó desapercibido por los internautas de la misma plataforma u otras donde se viralizó.

Sí, es una cría de serpiente que quizás no tiene las mismas habilidades que una más madura, pero igual la hormiga no titubeó, así lo hizo notar el autor del video, Seth Emery, un empresario de 37 años quien se encontraba con sus dos hijos acampando con unos amigos en el camping de Waitpinga, en el sur de Australia, y que se detuvo para mostrarnos lo que estaba sucediendo en dicho lugar.

Captan a valiente hormiga peleando contra una serpiente muchas veces más grande. (YouTube/Caters Clips)

Y es que el hombre se topó con la escena casi de casualidad, cuando se acercó a un lado a cepillarse los dientes en una mañana de su campamento. “Hice que los chicos se apartaran sabiendo que la mayoría de las serpientes son peligrosas, y luego me acerqué a observar”, dijo el hombre a Caters. Quien no temía era la hormiga, que permaneció pegada a la cabeza del reptil mientras ésta se contorneaba queriéndola sacársela de encima.

Si bien, se desconoce el motivo del ataque del a hormiga, aunque al parecer sería debido a que la cría de serpiente se acercó a ellas y se sintieron amenazadas, el video desató distintos comentarios a favor de los insectos por su valentía para enfrentarse a un enemigo de tal magnitud.

