Video viral | El exfutbolista Hugo Sánchez Márquez ha protagonizado una escena que dejó perplejos a cientos de sus admiradores en las redes sociales. Esta fue compartida por su hija, Isabella Sánchez, en Instagram Stories.

El clip muestra al otrora astro del balompié, considerado como el mejor en la historia de México , moviéndose al ritmo de una canción urbana. En un santiamén, las imágenes fueron descargadas por los aficionados y publicadas en otras plataformas sociales.

Uno de esos videos fue difundido en TikTok, donde viene acumulando más de 77.000 reproducciones y una impresionante cantidad de respuestas y likes.

Numerosos usuarios afirmaron haber quedado asombrados por la forma en cómo el exgoleador del Real Madrid bailaba. “Es un talento que tenía escondido. Sería genial verlo así en una fiesta”, sostuvo uno de ellos.

DESACUERDO

Recientemente, Hugo Sánchez ha expresado su desacuerdo con que Rogelio Funes Mori sea integrado a la selección mexicana.

“A mí, la verdad, no me gusta su llamado y ese es mi pensar y no es que sea algo en contra de los extranjeros, realmente no me gusta, siento que hay jugadores mexicanos que puedan aportar en la selección mexicana más que Funes Mori”, dijo a ESPN .

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Israel experimenta una “vuelta a la normalidad” desde este martes, luego que las autoridades pusieran fin al uso obligatorio de mascarilla en los lugares públicos cerrados, una de las últimas medidas en vigor en el marco de la lucha contra la pandemia.