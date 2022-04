Las aplicaciones de citas te muestran una amplia facilidad para conocer personas sin la necesidad de salir de casa. Con el tiempo se comienzan a crear vínculos y suelen haber todo tipo de engaños para usuarios que, incluso, caen en cuentas con identidades falsas. Tal es el caso de este joven que se volvió viral en TikTok con este video donde cuenta que viajó 6000 km para conocer a una chica con la que habló tres años, pero terminó siendo plantado y bloqueado.

Un problema con el que se han encontrado miles de personas alrededor del mundo. El último ha sido Daniel Barrera, un joven de Tenerife que viajó unos 6.000 kilómetros para conocer por primera vez a alguien muy especial con quien llevaba hablando tres años.

Su primera aventura se dio en la ciudad de Madrid donde cogió un vuelo para llegar a Miami y luego ir a Orlando donde tenía planificado conocer a la persona con la que llevaba intercambiando mensajes por largos años. Sin embargo, las cosas no salieron como lo esperaba.

Soldado caído: joven es viral luego de viajar 6000 km para conocer a una chica y terminó plantado [VIDEO]

Al llegar allí pasó algo insólito completamente inesperado: “Viajo 6.000 kilómetros para ver por primera vez a la persona con la que llevo hablando tres años...estoy esperándole. No ha aparecido y me ha bloqueado de todos lados”, explicaba el joven en su cuenta de TikTok decepcionado y triste por lo ocurrido.

Este video se volvió viral en cuestión de días y es demostrado por las millones de visualizaciones y mensajes de ánimo de los usuarios: “Si no es broma, se me parte el alma” o “Me ha pasado varias veces, te entiendo, no se merecen todo lo que hacemos”, han sido algunos de los comentarios más populares.

Por su parte, tras el éxito del vídeo y las miles de preguntas que ha recibido, el joven ha explicado: “He perdido miles de euros, tres años de mi vida y ha jugado con mi salud mental, pero bueno, por lo menos he ido a Disney, he visto un cocodrilo y me he comprado una pistola”.