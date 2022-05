Ya sea para encontrar una alianza de compromiso en el Metro de Madrid o dar con la última bufanda que una mujer le tejió a su marido antes de morir. Las redes sociales nos muestran diversos gestos de solidaridad y situaciones que evidencian cómo se puede interactuar con millones de personas a favor de una buena causa. Esta campaña se volvió viral a través de redes sociales porque Joaquín necesita unas nuevas gafas para su compañero de clase Josué.

La necesidad es uno de los temas que ronda a Josué quien asiste a la escuela con gafas rotas y atadas con alambre porque su madre no puede comprarle unas nuevas. Es así que uno de sus compañeros de clase, Joaquín, inició una colecta para poder reunir el dinero necesario para tener lentes nuevos.

“Soy Joaquín, mi compañero de quinto grado, Josué, necesita gafas nuevas. Tiene problemas de visión y las gafas que usa llevan rotas mucho tiempo”, explica el pequeño en un vídeo mientras añade: “Cuestan cerca de 20.000 pesos (164 euros) porque son especiales. He decidido que voy a poner 4.000 pesos (33 euros) de mis ahorros personales. Necesito que vosotros me ayudéis a completar lo que falta. Si estáis interesados, podéis colaborar con lo que sea, entre todos seguro que lo logramos”.

La emotiva campaña de un niño para comprarle gafas a su compañero [VIDEO]

El video se volvió viral en cuestión de días y este pequeño ha recibido amplias muestras de apoyo y cariño por parte de los usuarios en todas las redes sociales donde se pudo hablar sobre su caso. Además, se pudo saber que reunió el dinero necesario para poder comprar las gafas.

La madre de Josué ha sido la primera en agradecer el gesto de Joaquín y de todos los usuarios que han colaborado: “Estoy muy agradecida con todo. Josué tiene problemas de vista desde los cuatro años y hace dos que no le hacíamos gafas nuevas. Que un niño de nueve años haya tomado una decisión así, me ha sorprendido mucho. Cada vez que he veo el vídeo en algún canal me pongo a llorar”.

Tras el éxito de esta campaña, se busca también la recaudación de dinero para conseguir que el pequeño pueda operarse de la vista y no tener que usar estas gafas nuevamente evitándose estos problemas de la visión que no lo dejarán tranquilo por mucho tiempo.

