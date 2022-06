Cuando dos personas que tratan de entablar una conversación suelen tener discrepancias y no llegan a un acuerdo, suelen ocurrir discusiones muy grandes que son el punto de partida para muchos problemas posteriores. Pues esto quedó en manifiesto en un video que se hizo viral en TikTok, en donde se puede ver a una mexicana discutiendo con un español. Lo más curioso de todo es que todo se originó por una tema bastante polémico para muchos: La Conquista.

En el video, que rápidamente generó múltiples reacciones y comentarios por los usuarios de la popular red social, se puede ver a la chica discutiendo con un hombre que presuntamente era de origen español. El el rostro de la susodicha puede notarse que para entonces ya había llegado al punto más intenso de la conversación.

De acuerdo con lo narrado en el video, en un inicio la mujer estaba ‘ligando’ con él; sin embargo, la miel se acabó cuando hablaron de Historia, específicamente de la Conquista

Video viral: mexicana intenta 'ligar' con chico español pero terminan discutiendo sobre la conquista y se vuelve viral en TikTok. (Video: TikTok)

“Real es mi ídolo… Mi amiga empezó ligando con unos españoles y terminó peleando con ellos por La Conquista”, narró el usuario que publicó el contenido audiovisual en TikTok.

En la parte más complicada de la ‘pelea verbal’, puede escucharse a la mexicana decir que Cristóbal Colón no descubrió América, por lo que resaltó que en “España no saben de historia”: “Cristóbal Colón no descubrió América. Definitivamente España no sabe historia”, manifestó la chica.

Como era de esperarse, este video de inmediato se viralizó con múltiples likes y comentarios: “No la juzgo porque fácilmente podría ser yo”. “No habrá cita, pero al menos ya conocen la verdad”; “Devuelvan el oro”; “Orgullosa de ti reina, que digo reina, reinona”; “Mis amigos y yo cuando tuvimos un campamento internacional en Irlanda”; “Por eso decidí cambiar mi viaje a España por otra parte de Europa porque yo sabía que iba a terminar peleando por esto. Lo digo en serio”, se puede leer en los miles de comentarios que tiene el video.