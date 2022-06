Popular en TikTok, Ariadna Aranguez tienes a más de 20 millones de usuarios conectados a sus redes sociales. Esta vez, la influencer se animó a publicar un video viral detallando la trampa que le tendió a su novio luego de enterarse que le iba a ser infiel con una de sus amigas. Fue el final de una pareja que duró apenas tres días, aunque la relación llevaba más de tres años de idas y vueltas.

La historia comienza con el final. A los pocos días de noviazgo, el joven comenzó a escribirle por Instagram a una amiga de Ariadna, sin saber que entre ellas se conocían. La invitó a salir y acordaron que ella lo visitaría en su piso, pero él no tenía idea de que su novia estaba al tanto de cada palabra que se decía en ese chat.

Para este video viral, Ariadna explicó a su amiga que el chico venía reaccionando y escribiendo asegurando que se encontraba soltero. Como parte de un secreto, Ariadna se hizo cargo del chat y siguió la charla tomando el rol de la tercera en discordia: “Ella me dio su contraseña y yo le respondí haciéndome pasar por ella. Organicé el encuentro y fui yo”.

Preparada para todo: mujer es viral luego de poner trampa a su novio que le era infiel. (Video: TikTok)

En las imágenes se pudo ver a la joven yendo al encuentro en compañía de sus amigos. “El no sabía que era yo hasta que bajó y me vio en la puerta de su casa. Yo le aparecí toda icónica”, señaló la joven. Minutos después de confrontar a su novio se fue a una discoteca a bailar: “Me fui a perrear hasta abajo”.

El joven, que había negado tener novia, no tuvo reacción alguna cuando vio a Ariadna parada en la puerta de su piso. “Se quedó mirándome con una sonrisa muy nerviosa y yo lo único que hice fue quedarme callada, mirando mis botas, toda iconic. Reaccioné súper tranquila porque fui muy segura de lo que iba a hacer y decir”.

Antes las preguntas de sus seguidores, la joven dio más detalles de lo que ocurrió en ese momento: “No iba a ponerme a dar un show ahí. Así que lo que hice, después de darle unos buenos minutos para que me vea bien cómo estaba de divina, fue mirarlo y decirle: ‘Qué asco me das, te felicito, pero no tanto porque mira de todo lo que te pierdes’”.

Antes de irse, Ariadna le confesó que la chica que trató de seducir era amiga suya. “¿Qué me dijo él? ‘No sabía que era tu amiga’”.

