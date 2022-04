¿Te imaginas pasar horas y horas armando un rompecabezas de varias piezas y que no te dure ni un segundo por un arrebato? Bueno, las imágenes de este video viral nos dejas un momento que será recordado por siempre por lo que sucedió en lo que debía ser un momento romántico de pareja. El clip se volvió tendencia en TikTok, red social donde lo subieron, y no tardó en sobrepasar a otras plataformas y generar millones de reacciones.

Una pareja de esposos era grabada por una de sus hijas quienes querían inmortalizar el momento en que terminaron de armar un rompecabezas de cientos de piezas. Cuando ya estaban llegando a su fin, la mujer solo realizó un pedido, pues al parecer ella había sido quien más tiempo le dedicó al armado del mismo, pero sus pedidos no fueron escuchados. O no quisieron.

Sucedió que el esposo se apoderó de la última pieza del rompecabezas y, pese a los pedidos de ella para ser quien lo coloque, él quiso jugarle la broma sin imaginar cómo reaccionaría su esposa. Y es que puso sin remedios la pieza faltante y ella lo mandó “a la chingada”, empujando todo el trabajo final al suelo de la rabia.

Explota con su esposo por no dejarla colocar la última pieza de rompecabezas. (Video fuente: TikTok)

“No, no, no, no, no. Yo casi lo hice todo. ¡No, yo la pongo!, si casi todo lo hice yo, Martín”, advirtió la mujer a su esposo antes de que todo terminara mal. Al no ser escuchada por su esposo y, lo peor de todo, ser ignorada, su reacción se desproporcionó. “¡A la chingada! Yo lo quería poner. Te dije que yo lo quería poner, gordo”, gritó furiosa la mujer.

Las imágenes fueron compartidas por @edits_de_todos6407 donde el video rápidamente se hizo viral, pues ya suma casi un millón de likes de los usuarios y, entre las dos ocasiones que lo subieron, suman más de 14 millones de vistas en la plataforma de TikTok.

