La pérdida de una mascota puede ser muy difícil de procesar para algunas personas. Por ello, una familia de México decidió disecar a su perrita, luego de que esta falleciera de forma accidental tras caer de un segundo piso. El resultado, sin embargo, generó opiniones divididas en redes sociales.

El caso fue dado Yaritza Rico, una joven que, mediante su cuenta de TikTok, publicó un video en el que mostraba las cosas más raras que tenía en su habitación. Fue así que mostró el cuerpo disecado de “Chispita”, su mascota, la cual exhibe en su habitación.

El clip rápidamente se volvió viral y superó las 6 millones de reproducciones. Ante la increíble imagen, los usuarios le pidieron que contara la historia del can, por lo que Yaritza publicó más videos al respecto.

“Quería que siempre estuviera con nosotros”

La tiktoker relató que la perrita, de raza chihuahua, murió de manera accidental cuando tenía siete años. “Se cayó de una ventana del segundo piso, ya era una perrita bastante mayor. Era una perrita de casa, siempre la teníamos en la casa”, dijo, tratando de aclarar las interrogantes de los internautas.

En ese momento, su papá decidió disecarla. “Quería que siempre estuviera con nosotros”, expresó. Aclaró que el proceso no lo hicieron ellos, sino un especialista en taxidermia.

Yaritza también mostró la cicatriz que le quedó al cuerpo de la perrita luego de que realizaron todo el proceso.

“Todo ocurrió porque mi papá siempre veía un programa de televisión en el que las familias sometían a este proceso a sus mascotas después que morían. Siempre lo veía con ella y un día le dijo que cuando muriera la iba a inmortalizar de esta manera”, contó.

Tras ello, decidieron vestirla con una falda color fucsia y pintarle las uñas, como lo hacían cuando estaba viva.

“Quedó mal, lo sabemos”, reconoció la joven en los comentarios. “No se parece a como era antes”, agregó, señalando detalles como sus ojos, que son canicas.

Reacciones en redes sociales

Luego de revelar todos estos detalles, las reacciones no se hicieron esperar. Por una parte, están quienes le expresaron su apoyo a la tiktoker, mientras que del otro lado están cuestionaron la decisión de su familia.

“¿Por qué aferrarse? Preferiría no verla, que verla en esas condiciones”, “Yo no podría ver a mi perrito así, prefiero que descanse en paz”, “En todo caso yo preferiría tener sus cenizas, no disecarlo”, “La importancia de aprender a soltar para que no pase eso”, fueron algunos de los mensajes dejados en la publicación

¿Cómo superar la pérdida de una mascota?

El duelo por la pérdida de un animal es una reacción completamente normal, de la que no hay que avergonzarse, y una experiencia muy personal que hay que pasar, señala el medio 20minutos.

Los expertos recomiendan seguir estas pautas:

No ignorar nuestras emociones

Compartir nuestro dolor con otros

Expresarlo por escrito

Buscar una forma para despedirse

Rendirle homenaje

Cuando hay niños en casa, se debe ser sinceros con ellos y explicarles lo sucedido.

Si hay otras mascotas, ellas van a notar su ausencia e, incluso, algunas pueden sufrir depresión ante la falta de su amigo o al ver angustiado a su cuidador. No las dejemos de lado a pesar del dolor que podamos estar pasando.

Utilizar los buenos recuerdos. Aunque no vaya a volver, los recuerdos sí perdurarán por siempre.

Buscar ayuda profesional si el dolor es persistente.