Al lanzar la ‘BZRP Music Sessions #53′ de seguro Shakira tenía claro que causaría tremendo revuelo, pero lo que jamás imaginó es que una versión viral le recordaría sus problemas con Hacienda y el nombre de la novia de su expareja Gerard Piqué. Tras el rotundo éxito del nuevo junto a Bizarrap, unos raperos se animaron a crear su propia versión viral llamada ‘D-Clara’ en la que defienden al futbolista y a Clara Chía Martí. Aquí te contamos todo lo que dicen Sansixto ft Dife MMP & Willy D.

MIRA TAMBIÉN | Lo que opinó el padre de Clara Chía Martí sobre la canción de Shakira

El 11 de enero, la cantante colombiana estrenó el tema en el que no se guardó nada y se refirió a la decepción amorosa que vivió con el padre de sus hijos, cerrando así una trilogía que inició con ‘Te felicito’ y ‘Monotonía’.

Pero fue en “BZRP Music Session #53″ (MS53), producida por Bizarrap, donde no dejó bien parado a su ex Gerard Piqué lanzando frases como “Esto es pa’ que te mortifiques, mastiques y tragues”, “Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, “Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”, entre otras.

Defienden a Piqué con versión viral

Ante tanto ataque a Gerard Piqué salieron en su defensa. Se trata de los raperos llamados Sansixto ft Dife MMP & Willy D quienes le respondieron a Shakira y Bizarrap con la canción “D-Clara”, haciendo referencia al nombre de la nueva novia.

Todo se inició cuando Sansixto envió un supuesto mensaje al futbolista invitándolo a contestarle a la cantante desde su estudio. Al parecer, obtuvo respuesta y más de un seguidor creyó que en verdad grabarían el tema en la Font. La verdad es que un amigo del DJ apareció con una camiseta del número 3 del Barcelona para interpretar la nueva ‘tiradera’.

Junto a Dife MMP & Willy D realizaron claras referencias a la situación vivida por ambas celebridades y la versión de “D-Clara” ya tiene más de 6 mil reproducciones en YouTube desde que se publicó el 17 de enero.

Uno de los raperos luciendo la camiseta de Piqué en el Barcelona se encarga de toda la 'tiradera' de esta versión. (Foto: captura Sansixto / YouTube)

¿Qué dice la versión “D-Clara”?

Luego que Shakira indicara que “me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”, en esta versión le devuelven la ‘acusación’.

“Ey, escucha Shaki, ¿qué ha pasado? Dice, Ven, de- cara. Si paga hacienda se queda sin nada. Ven, declara. Solamente tú”.

Eso no es todo, pues agregan: “Tengo 10 Rolex puedo tirar uno, un poco de chía pa’ tu desayuno. Llevo con ella desde los 21, yo con un Twingo tiré al 22, me salió el bingo, me fui como un boss. Un Rolex pa’ el lunes, Casio pa’ el domingo, mejor no me llores ya no soy el mismo”.

Sansixto ft Dife MMP & Willy D continúan: “No es un reemplazo, es una mejora. Veo en mi Casio que llega tu hora. Deja de jugar y dame la bolsa, se nota la envidia te devora” y hasta le lanzan un “las mujeres facturan pero tú no declaras”.

Mira aquí la versión viral

Mira aquí la versión original