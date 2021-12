Si hablamos de los Lakers de la NBA, algunos nombres se nos vienen a la mente, siendo el de Shaquille O’Neal uno de ellos. La leyenda del básquet dominó el juego en los primeros años del siglo, retirándose con cuatro anillos en su poder. Sí, el ‘gigante’ marcó un antes y después en la NBA, pero a sus 49 años sigue siendo noticia, siempre con la redonda naranja en las manos. Esta vez, un video se viralizó en redes sociales y te darás cuenta por qué es que se volvió tendencia.

El expivot de 2,16 metros sigue mostrando los resultados de su cambio físico, pues estaba sumergido en una situación complicada a raíz de un 2020 más que doloroso: la pérdida de Kobe Bryant y de su hermana, más allá de la pandemia que tomó el mundo en aquel año. Hoy, la muestra de su recomposición la deja ver con un espectacular lanzamiento a la canasta ¡a 20 metros!

Shaquille se encontraba cerca a una cancha de básquet y el balón le llegó. Por supuesto, él sabía qué hacer, así que no le costó cogerla y prepararse sin más para lanzarla. La distancia no le preocupaba, menos la gran cantidad de personas que estaban en los alrededores con sus celulares para grabar el preciso momento en que el balón encesta. La magia está intacta. Todos los allí presentes enloquecen, festejan con gran incredulidad y el propio O´Neal esboza una sonrisa de oreja a oreja y extiende los brazos.

ASÍ FUE EL VIDEO VIRAL

Shaquille O’Neal y el magnífico lanzamiento que dejó impresionados a todos. (Video fuente: ESPN/Twitter)

Por otro lado, hace poco fue noticia por revelar qué hizo con su primer millón de dólares en 1992, cuando apenas tenía 20 años y recién comenzaba con los Orlando Magic. “Mi agente me llamó y me dijo: ‘Oye, tienes un millón de dólares’. En mi cabeza era todo muy simple y no tuve en cuenta los impuestos. Y siempre quise un elegante Mercedes-Benz. Entonces, fui al concesionario y compré uno. El tipo dijo que valía 150.000 dólares, así que era fácil: un millón menos 150.000 dólares. Todavía me quedaban 850.000, ¿verdad?”, empezó contando.

“Llegué a casa y mi padre me dijo: ‘Muy bien. ¿Dónde está el mío?’ Compré el mismo coche para mi padre y una versión más económica para mi madre. Según mis cálculos tenía 600.000. Entonces hice lo mismo que los chicos de barrio: comprar anillos, diamantes y pendientes, y un par de días más tarde el gerente del banco me llamó y me dijo: ‘Te he seguido y probablemente serás un jugador fabuloso y ganarás mucho dinero. Pero conozco a muchos que cuando terminan de jugar, no tienen nada. No quiero que sea así. Quiero que eches un vistazo a esto’”, finalizó.

De ese millón, solamente le quedaron 60.000 dólares. Luego de esa mala experiencia, decidió poner sus finanzas en manos de profesionales. Y mal no le fue: hoy por hoy aparece en el ranking de los deportistas que más dinero ganaron en la historia.

