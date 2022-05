TikTok se ha convertido en la plataforma más consumida por millones de personas en el mundo, siendo tentación de gran parte de la comunidad generar contenido para viralizarse, hacerse famoso y generar dinero. Ejemplos como este se ven día a día y sus vidas invitan a muchos niños y adultos a querer imitarlos. Sin embargo, la vida real no es tan simple y así se lo hizo notar un padre a su hija, en un video que se viralizó en dicha plataforma en las últimas horas.

La usuaria @susyjimenez0 publicó un video que no dejó de ser un ‘boom’ en dicha plataforma. En el clip se ve cómo un padre le da una lección de vida a su hija, mostrándole lo difícil que es su día a día para que ella pueda llevar una menos complicada, sobre todo, tras ella querer dejar los estudios.

“Me la traje al trabajo porque quería hacer ‘TikTok’, aquí me la traje a la obra para que vea que no es fácil ganarse el dinero, el dinero cuesta sudor”, expresó el padre de la niña. Mira aquí el video completo.

VIDEO VIRAL COMPLETO

Lección aprendida: quería dejar la escuela para ser influencer y su padre hace esto. (Video fuente: TikTok/@susyjimenez0)

El albañil le pregunta a su hija sobre lo que piensa de ir a estudiar; sin embargo, la respuesta de Estrella no fue lo que esperaba. “Pues no sirve para nada. Podría ganar más siendo influencer que estudiando y tener una profesión”, dijo la niña.

“¿Sabes porque no la vas a poder levantar? porque no estás hecha para estas cosas. Te criaste de una forma delicada en el aire acondicionado y todo. El mundo real es duro Estrella, en el mundo real te tienes que ganar el dinero con el sudor de la frente. Es eso o andar pidiendo limosna”, aseveró el padre de la niña, quien logró hacerla reflexionar.