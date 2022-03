En los inicios de los 90, Will Smith era una de las figuras de la televisión no solo norteamericana, sino mundial por su sitcom “El príncipe del rap en Bel-Air”. En estas tres décadas, el actor no ha pasado desapercibido con distintos papeles en la pantalla chica y grande, siendo su actuación en ‘Rey Richard’ lo que lo llevó ahora último a ser nominado para el Oscar -y ganador posteriormente-. Esta edición fue todo menos desapercibida, con Smith como protagonista.

Will tuvo un altercado con Chris Rock durante la premiación, pues este último se burló de la alopecia que padece su esposa. La reacción del ‘Bad Boy’ fue una bofetada al cómico y generó no solo picos altos de rating, sino también todo tipo de comentarios en redes sociales. Justamente, ahora último, Twitter le recuerda una pasado un poco oscuro al ‘Hombre de negro’.

El usuario @Peter_OKH publicó en su cuenta de un video recordando un episodio de Will Smith burlándose de un calvo miembro de la banda musical en un programa al que fue invitado. “Una de las razones por las que amo Internet, nunca olvida”, apunta el tuitero que hizo circular esta pieza de videoteca.

VIDEO VIRAL COMPLETO

Se hizo viral un video de Will Smith burlándose de un calvo. (Video fuente: Twitter/@Peter_OKH)

El material audiovisual se dio en una entrega de “The Arsenio Hall Show” emitido en 1991, donde el actor le lanzó una burla al bajista de la banda de música del programa, John B Williams.

“Todos tiene unas reglas que seguir” y apuntaba la que tenía que seguir el citado bajista: “tiene que depilarse la cabeza todos los días. Ésa es una regla”, dijo en dicho momento, provocando la risa de la audiencia. Cabe recordar que, en la ficción dentro de su personaje de “El Príncipe de Bel-Air”, eran constantes sus chascarrillos sobre la calvicie de Tío Phil, interpretado por James Avery.

