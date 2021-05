Es muy poco lo que se sabe sobre la isla Little St. James, un sitio que perteneció al presunto traficante sexual Jeffrey Epstein, fallecido a mediados de 2019. El sitio se ubica en las Islas Vírgenes de Estados Unidos y su acceso suele ser complicado debido a la presencia de la guardia costera; sin embargo, un youtuber se las arregló para infiltrarse en la isla. Como era de esperarse, registró todo su recorrido y compartió el material con sus seguidores.

Little St. James fue comprada por Epstein en 1998 y allanada por el FBI en 2019, mientras se investigaba su caso en relación con el presunto tráfico sexual de menores. La única forma de llegar allí es mediante avión o barco privado.

En conversación con el medio Newsweek, el youtuber Andy Bracco dijo que la seguridad seguía siendo alta incluso después de haber sido confiscada. “Tomé en cuenta muchas cosas, pedí tantos recursos disponibles como sentí que necesitábamos mientras aún intentaba permanecer ocultos. En mis dos visitas permanecimos completamente desapercibidos debido a que seguimos nuestra planificación muy cuidadosamente”, dijo sobre su experiencia llevada a cabo a mediados de 2020. “Nos mantuvimos alejados del muelle principal, la casa principal y las cámaras de infrarrojos. Nos pusimos un poco más audaces en la segunda misión diurna, pero aún así salimos sin problemas”.

Bracco logró colarse en la isla junto a un acompañante y habló sobre el famoso templo con rayas azules y los supuestos túneles secretos que allí se encuentran ocultos: “Si hubiera entrado en el templo abierto, con el que claramente entré en contacto cercano, nunca me incriminaría mostrándole a la audiencia cómo entré. Después de entrar, me habría permitido acceder a los túneles. En mis dos visitas a la isla, miré dentro del templo, desde el exterior, y vi que la escalera descendía hacia abajo”.

“Para ser honesto con ustedes, no me preocupa demasiado que me contacten con respecto a algunos cargos tontos, la razón es... En Little St. James, aparentemente, nadie se ha metido en problemas por sus crímenes”, agregó.

El youtuber desaconsejó intentar explorar la isla pues, desde sus dos visitas, la seguridad debería haber aumentado. “Varios exploradores ‘imitadores’ me contactaron diciéndome que intentaron ingresar a la isla recientemente. Todos han sido detenidos por la guardia costera, la seguridad privada armada en botes o los dos que llegaron a la isla, ambos me dijeron que un sistema de megafonía automatizado le gritó al guardacostas que se había puesto en contacto con la guardia costera y que regresara de inmediato”, expresó.

Jeffrey Epstein: Filthy Rich es el documental de cuatro episodios de Netflix que sigue las acusaciones contra Jeffrey Epstein, quien murió en prisión antes de que pudiera enfrentar cargos de tráfico sexual. Alan Dershowitz, ex abogado del magnate, aparece en la producción y anunció que demandará a la plataforma por, supuestamente, omitir pruebas exculpatorias.

Dershowitz ha dicho durante años que su acusador está mintiendo, y ahora dice que el documental de Netflix ha impulsado “acusaciones falsas”.