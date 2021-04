Una colección completa, con paquetes aún sin abrir, fue puesta en subasta por una mujer que decidió así pagar la infidelidad de su esposo, fanático de Yu-Gi-Oh! y el famoso juego de cartas. La venta le produjo una gran cantidad de dinero, pero las reacciones de miles de usuarios e internautas no se hicieron esperar y lograron que esta historia se viralizara en Internet en horas.

En Japón, una cosa de todos los días llamó poderosamente la atención de miles de internautas. Se subastaba la colección completa de Yu-Gi-Oh!, uno de los juegos de cartas más valiosos por los coleccionistas y amantes de este anime. Lo que resaltaba no era en sí el producto, sino los motivos que llevaron a que dicha colección fuera pública y al alcance de millones.

Se trataba de un surtido repertorio de cartas del famoso juego de la misma serie que le pertenecía a un fanático, pero que fue puesto en subasta debido a una sutil venganza por parte de su esposa por su infidelidad. Se publicó en la plataforma de subastas de Yahoo! Auctions la amplia colección de cajas con paquetes de cartas y no demoró en tener mucha acogida.

“Esta es mi primera publicación en Yahoo! Auctions como un acto de venganza contra mi esposo por engañarme. He decidido vender su colección. Las cajas se encuentran sin abrir, así que sería feliz si obtengo un buen precio por estas. Las cajas incluso han estado en un anaquel con una cubierta, por lo que ni tienen polvo encima. No tengo mucha familiaridad con juegos de cartas coleccionables, pero mis ojos no entrenados notan que no hay daños ni desgaste”, explicó.

Como no podía ser de otra forma, la subasta fue todo un éxito para la vendedora. De hecho, logró recaudar unos 20.5 millones de yenes, equivalentes a US$ 188 mil al cambio actual. Recordemos que las cartas coleccionables, sobre todo de la primera edición, pueden llegar a costar miles de dólares por los fanáticos de dicho juego.

