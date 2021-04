El reto visual que verás a continuación se hizo viral en todas las redes sociales y provocó más de un dolor de cabeza en los primeros meses del año. En medio de la pandemia por el coronavirus, desafíos como este cobraron mucha popularidad en Internet en los últimos tiempos, sobretodo por el hecho de que ahora son millones las personas que están conectadas al ciberespacio. ¿Te atreves a resolverlo? Vamos con más detalles líneas más abajo.

Cabe destacar que estos desafíos, los mismos que escogemos para ustedes tras una exhaustiva selección -y varios minutos nuestros encontrando la respuesta para medir su grado de dificultad-, han hecho estragos en las mentes de los usuarios de países como México, España, Argentina, entre otros. Así que prepárate para encontrar la solución.

Este 2021, Depor vuelve más recargado de estupendos virales para satisfacción de aquellos usuarios que gustan de estos retos o desafíos para amenizar el día. Puedes tomarte unos minutos de tu día para resolverlos y así despejar la mente del estrés del trabajo, las clases, las vacaciones, pero sobre todo, de la situación pandémica que vive el mundo.

IMAGEN COMPLETA

Ahora, vamos a lo que nos trajo hasta aquí. ¿Qué debemos hacer y en solo 20 segundos? Sí, porque esa es la guinda del pastel del desafío: hallar la solución en cuestión de segundos. Ojo, no te dejes engañar y pon a prueba tu vista, pues la imagen es difícil de interpretar. Tienes que encontrar el clip dorado, el que está roto y las dos agujas escondidas.

Encuentra un clip dorado, otro roto y dos agujas en este reto viral del momento (Foto: Televisa)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó? ¿No fuiste capaz de lograrlo? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Te lo habíamos advertido, este no es un reto fácil de resolver, así que despreocúpate si después de ver la imagen por el tiempo establecido en el desafío te sigue siendo difícil encontrar la solución. No es un reto para todos. Relájate, no todos están tocados para soluciones rápida, mentes veloces y una percepción visual 10/10. No obstante, agradecemos que lo intentaras.

Solución: mira dónde se encontraba el clip, el otro que está roto y las dos agujas en la siguiente imagen (Foto: Facebook)

¿Qué te pareció el viral? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lo lograste cumplir. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

