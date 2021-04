Ni en la universidad te ponían tanto contra las cuerdas. La siguiente prueba te mantendrá entretenido/a y -lo que es mejor- sacará a relucir tus habilidades. ¿Estás listo? Una vez más, Facebook es el lugar que muchos han elegido para dejar atrás la pandemia, y qué otra forma de hacerlo que distrayéndote con un acertijo matemático. Pese a que muchos lo resolvieron, hay otros que se llevaron una impresión terrible debido a la dificultad de este reto viral. Observa la imagen con mucha paciencia, sé minucioso y seguramente triunfarás.

Como ya es habitual, en Depor te traemos nuevos y más complicados virales para que pongas a trabajar la maquinaria mental en estos días difíciles de temporada causados por el COVID-19. La época de restauración de la esperanza sigue en marcha, y al día de hoy este desafío es uno de los más buscados. Presta mucha atención a los detalles y encuentra la solución cuanto antes.

IMAGEN COMPLETA

El desafío que se muestra en la imagen consiste de un problema matemático. En la primera fila se muestra la suma de tres gaseosas, la cual tiene como resultado 24. En la segunda fila hay una gaseosa a la cual se le suman dos hamburguesas cuya respuesta es 18. La siguiente operación es la suma de una hamburguesa con dos porciones de papas fritas para dar como resultado 13.

Y finalmente la cuarta fila se muestran todos los elementos, pero el ejercicio es de suma y multiplicación, en ese respectivo orden, cuya respuesta es una pieza de pizza. Todo el problema matemático es para hallar el valor de la pizza. Este reto se hizo viral ya que muchas personas indicaron que era muy fácil de resolver. Pero para otro grupo no fue posible hacerlo en pocos segundos o no pudieron hallar la respuesta.

Encuentra el valor de la pizza en este reto matemático que se volvió tendencia en redes sociales (Foto: Facebook/Captura).

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Aún no la descifras? Pues no te preocupes ni te sientas mal. A continuación te mostramos la solución por si aún no la sabes. En el primer ejercicio cada gaseosa representa el valor de 8, así la suma de las tres da 24. Siguiendo la operación, la gaseosa (8), sumada a las dos hamburguesas da como resultado 18, por lo que se deduce que cada hamburguesa vale 5.

En la tercera fila se muestra una hamburguesa (5) sumada a dos porciones de papas que da resultado de 13, por lo que estas últimas tienen el valor de 4 cada una. Finalmente, en la cuarta fila solo tienes que remplazar el valor de cada alimento: una gaseosa (8) más una hamburguesa (5) multiplicada por una porción de papas (4), cuyo resultado de toda la operación es una hamburguesa.

Solución: conoce el valor de la pizza en este reto matemático en el siguiente párrafo (Foto: Facebook/Captura).

Para hallar el valor de la pizza debes resolver la operación de manera adecuada. Primero la multiplicación y luego la suma, lo que genera el resultado de 28. Y es así como se resuelve este increíble reto matemático. Anímate a compartir este reto viral con tus amigos para comparar sus respuestas. ¿Difícil? Bueno, tal vez un poco, pero nada que no se pueda hacer con un poco de práctica.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

