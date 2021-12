Presta atención y entérate de uno de los retos virales más complicados que existen actualmente en Internet. En caso te gusten este tipo de pruebas, déjanos decirte que llegaste al lugar indicado, pues te hemos traído un nuevo desafío que ha enloquecido a miles de usuarios en la red social Facebook. ¿En qué consiste? Te brindaremos una imagen con decenas de palabras, pero la única que tendrás que encontrar es aquella que diga ‘CAPA’. Ojo, no hagas trampa y comparte esta nota con todos tus amigos y familiares.

El siguiente reto viral consiste en ubicar la palabra ‘CAPA’ en solo 5 segundos. Cabe resaltar que solo el 5% de usuarios participantes pudo dar con la respuesta en el tiempo establecido, por lo que te pedimos no confiarte. Muchos aseguran que el tiempo es corto, pero algunos también han logrado dar con el resultado. Confiamos en ti y en tus habilidades, puesto que estamos seguros que lograrás tener éxito en la prueba.

¿Te consideras capaz? Es hora de demostrarlos resolviendo este desafío en el tiempo indicado. Tenemos algunas recomendaciones para ti. Ubícate en un lugar con poco ruido y concéntrate en la imagen. Recuerda que solo tienes pocos segundos, así que trata de pensar solo en la ilustración y tu objetivo. En caso desees hacerlo más entretenido, puedes hacerlo en compañía de otra persona y comparar tiempos. ¡Vamos!

IMAGEN COMPLETA

Pensaste que era fácil, ¿no? Déjanos decirte que así como tú, existen miles de personas que se confiaron y no pudieron dar con el resultado en el tiempo establecido. Pero, en caso no encuentres la respuesta, no te preocupes, ya que hemos decidido brindarte 5 segundos más. No los desaproveches y concéntrate.

Encuentra la palabra 'CAPA' en la imagen de este acertijo visual. (Imagen: Depor)

SOLUCIÓN DEL RETO

Si llegaste hasta aquí es porque quizás no diste con la palabra ‘CAPA’, pero en caso no sea así, déjanos felicitarte por tus grandes habilidades y visuales. Como prometimos anteriormente, revelaremos la ubicación del objetivo en la siguiente imagen. Presta atención.

Esta es la ubicación de la palabra 'CAPA' en la imagen de este acertijo viral. (Imagen: Depor)

¿Qué te pareció el reto de esta semana? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de acertijos visuales.