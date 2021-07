Si nos montamos a la realidad, una de las mascotas que se volvió de las preferidas en muchas casas fue el pug. Esta raza de perro pudo cautivar a millones de personas, a tal grado que el oso panda también quiere ser uno de ellos. ¿Cómo así? Este nuevo desafío visual te pide que ubiques al panda que se quiere hacer pasar por un pug, reto para lo que contarás con apenas 10 segundos, así que no pierdes tiempo. Vamos, haz la prueba.

Bueno, partamos al desafío que nos trajo hasta aquí y que es tendencia en varios países de América Latina. El oso panda está oculto en la gráfica de los pugs en los que también podemos notas que hay gatos. Todo ello hace que el reto no sea tan sencillo de resolver, por lo que tómate un respiro ahora para que después te enfrentes a la prueba. Recuerda, no más de 10 segundos sino pierde ‘chiste’.

Ahora sí. Vamos a ver esta imagen y tienes que resolver el acertijo en el tiempo estimado. Recuerda que este tipo de desafíos ayudará a mejorar tu capacidad cognitiva, al mismo tiempo que entrenar la mente en estos tiempos donde muchos de ustedes han pasado horas en casa debido al confinamiento por esta pandemia del COVID-19. Pero vamos, hay que ceñirnos a lo que vinimos.

IMAGEN DEL VIRAL

Ubica al panda escondido en el desafío viral de los pugs. (Facebook)

¡Lo hiciste súper bien! Te felicitamos por dar con él en el tiempo que estableció la nota. ¿Qué? ¿No has podido dar aún con ese foquito hoy? Lo sentimos, pero te habíamos advertido que no es un reto fácil de resolver. Y ojo, no te sientas mal, es que no es un reto para todos. Tal es así que solo un grupo selecto lo ha encontrado en ese parámetro de segundos.

Tranquilo, te brindamos algunos segundos más. ¿Puede que con 5 segundos adicionales des, efectivamente, con ese objeto? Si no es así, no te preocupes. A continuación, te compartimos la respuesta de este reto visual que ha puesto de cabeza las redes sociales. Como podrás observar, el truco para llegar a la respuesta está en prestarle atención a los detalles. ¿Te lo imaginabas?

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Este es el párrafo al que no queríamos que llegues -pensábamos que lograrías resolver le desafío por ti solo-, pero sabemos que a veces las cosas no salen como esperábamos. Al parecer, aún no has encontrado la respuesta y no te preocupes, pues no es fácil formar parte de ese grupo de hábiles con una percepción visual 10/10 que dieron con la solución rápido. Si buscabas la solución, aquí te la mostramos.

Solución: aquí se encuentra el panda escondido en el desafío viral de los pugs. (Facebook)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

