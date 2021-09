En ese tiempo, lo que tienes que hacer es encontrar un panda camuflado que no aparece tan fácil en esta gráfica visual. ¿Quieres averiguar si tienes un ojo de águila? Pues danos solo 10 segundos de tu tiempo para decirte si es así o no. Lo único que tienes que hacer es responder con acierto este acertijo visual. Ojo a los detalles, ya que tienes que tener presente que no será un reto viral muy sencillo, pero vamos, confiamos en ti y en tus habilidades para dar con la respuesta a una prueba que nos sobrepasa.

Bueno, partamos al desafío que nos trajo hasta aquí y que es tendencia en varios países de América Latina. El oso panda está oculto en la gráfica de los pugs en los que también podemos notas que hay gatos. Todo ello hace que el reto no sea tan sencillo de resolver, por lo que tómate un respiro ahora para que después te enfrentes a la prueba. Recuerda, no más de 10 segundos sino pierde ‘chiste’.

Ahora sí. Vamos a ver esta imagen y tienes que resolver el acertijo en el tiempo estimado. Recuerda que este tipo de desafíos ayudará a mejorar tu capacidad cognitiva, al mismo tiempo que entrenar la mente en estos tiempos donde muchos de ustedes han pasado horas en casa debido al confinamiento por esta pandemia del COVID-19. Pero vamos, hay que ceñirnos a lo que vinimos.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Ubica al panda escondido en el desafío viral de los pugs. (Facebook)

Sí, siguen pasando los segundos y parece que aún no das con la solución. Que no cunda el pánico. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica

¿Fue fácil resolverlo o necesitas más tiempo? ¿Requieres de una pista? Pues no te preocupes. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te contamos cómo dar con ella.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Solo tienes que mirar con atención los detalles inferiores hacia el centro bajo de la imagen. Centra tu mirada en ellas y te darás cuenta que hay unos ojos caídos que sobresalen entre los de los demás. He ahí donde radica la solución. Si aún tienes dudas, te recomendamos mirar con atención la imagen que viene a continuación, o también nuestra galería -segunda imagen- y desafiar a tus amigos para ver si ellos pueden lograr responder adecuadamente.

Solución: aquí se encuentra el panda escondido en el desafío viral de los pugs. (Facebook)

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

