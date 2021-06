Dentro de la mochila de virales que nos ofrecen las redes sociales, están los de fácil resolución y los más complicados. Pues en esta ocasión, solo encontraremos un desafío visual que está de los más sencillos que puedes encontrar, pero ten cuidado. Solo tendrás 5 segundos para dar con la respuesta a este reto viral que consta de ubicar todos los rostros que presenta la imagen, pero no sobrepases el tiempo límite y recuerda que, al terminar esta prueba visual, compártela con tus amigos y/o familiares.

Dicen que los árboles son sabios por la gran cantidad de años que puedan tener. Imagínate un tronco lleno de sabiduría y no por su edad, sino porque hay distintas cabezas que la conforman. Así es este nuevo reto viral que consta de mirar la imagen de un ejemplar de ellos, pero fuera de lo normal, pues está compuesto por ramas y escenifican la textura de rostros.

Tu reto hoy es ubicar todos los rostros que se forman en esta imagen viral, pero hacerlo en cuestión de segundos. No debe pasar más de los 5 segundos, no más. Ese es el tiempo límite que te pide este acertijo visual. Recuerda que, así como tú, miles de usuarios de las redes sociales y otras plataformas en varios países de habla hispana también lo intentaron, aunque con éxitos variados.

IMAGEN VIRAL

Mira la imagen y dinos cuántas caras logras ver en esta imagen que es tendencia en redes sociales. (Fotos: Milenio/Sympa)

¿Estuvo buena, interesante y fácil la imagen? Claro que sí, por eso te lo presentamos. ¿Ya lo resolviste o te parece un poco más que complicado? Si la respuesta es que aún no lograste dar con la solución, no te preocupes. Presta atención y tómate unos segundos más para que puedas resolverlo por tu propia voluntad, pero evita dirigirte hacia la solución puesta líneas abajo.

Muchas personas pueden demorar un poco más del tiempo límite para resolverlo, pues la solución (presentada abajo, pero no lo veas, no hagas trampas, rétate a ti mismo) no es tan sencilla como parece. Si por más que buscaste esos rollos no pudiste encontrarlos, aquí te mostraremos la solución y verás que no era tan complicado como pensabas.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Ahora bien, es normal que hayas llegado hasta este párrafo y sigas en el limbo en cuanto a la respuestas. Es por eso que te aconsejamos que prestes atención a cada detalle de la imagen, en especial, a aquella parte donde crees que pueda estar la esencia de este reto viral. Además se puede observar todas las diferencias. ¡No dejes de compartir este reto viral y poner a prueba a tus amigos!

Solución: aquí se ubican todas las caras que se pueden ver en esta imagen que es tendencia en redes sociales. (Fotos: Milenio/Sympa)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

