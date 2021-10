Semana a semana, desde Depor decidimos que una de nuestras principales labores sería la de brindarte este tipo de desafíos visuales para ayudarte a entrenar el lado cognitivo de tu mente en medio de la pandemia que aqueja al mundo. Asimismo, buscamos profundizar tus destrezas y agudizar, en muchas ocasiones, tu vista. Hoy, el reto es uno que va a generarte mucha alegría, sobre todo, si eres uno de los que nació en la época dorada de la televisión infantil y en la que miles de millones gozaron con personajes de antaño. ¿Estás listo? ¡Vamos!

¿Crees que podrás hacerlo? Hoy nos topamos con un acertijo visual que gustará, sobre todo, a los que nacieron en los años 90. Decenas de personajes de antaño se juntaron, toda tu infancia en una solo gráfica, pero tu ojo debe apuntar a uno en especial. Tienes apenas unos segundos para hallar a Piolín, el eterno pajarito amarillo de los Looney Tunes.

La prueba consiste en responder la siguiente pregunta: ¿dónde se ubica Piolín, el pájaro engreído de la abuelita Emma Webster? A continuación, te pondremos una composición gráfica con todos los personajes que marcaron tu infancia, siendo muchos de ellos protagonistas de diferentes programas que vimos en los 90 (o antes también). Como bien sabemos, esto se trata de un reto y, por ende, deberás identificar ese pajarito amarillo muy inteligente. ¿Estás listo?

La imagen que verás a continuación ha revolucionado Internet por lo complicado que es al momento de ubicar a uno de los personajes más queridos de los dibujos animados de todos los tiempos. Como pusimos líneas arriba, solo tendrás 10 segundos para hallar los objetivos de la ilustración. Vamos, confiamos en ti y en tus habilidades visuales.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Mira la imagen y halla Piolín entre los personajes que marcaron tu infancia. (Twitter)

Te pedimos que no entres en pánico si no logras dar con la respuesta. Consideramos desde un inicio que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Si llegaste hasta aquí significa que no hallaste al inquieto pajarito de los dibujos animados de ayer y hoy. En caso sea lo contrario, déjanos felicitarte, puesto que solo 1 de 5 personas ha logrado ubicar a los objetivos. Solo tienes que mirar con atención las imágenes más pequeñas que se forman en los bordes, específicamente sobre la mesa de la parte más baja de la composición. He ahí donde radica la solución. Si aún tienes dudas, te recomendamos dirigirte hacia la imagen para que puedas revisarla con detenimiento.

Solución: aquí se ubica Piolín entre los personajes que marcaron tu infancia. (Twitter)

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

