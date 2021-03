¿Te encuentras en la capacidad de hacerlo en el menor tiempo posible? Solo hay una manera de saberlo. Una vez más, Facebook es el lugar que muchos han elegido para dejar atrás la pandemia causada por el COVID-19. ¿Qué tienes que hacer? Pues nada más y nada menos que hallar a un perrito oculto entre decenas de gatos coloridos. Adelante, coge una lupa y deja en evidencia al can.

Como ya es habitual, en Depor te traemos nuevos y más complicados virales para que pongas a trabajar la maquinaria mental en estos días difíciles de temporada gracias al COVID-19. La época de restauración de la esperanza ha empezado, y al día de hoy este desafío es uno de los más buscados. Presta mucha atención a los detalles y encuentra la solución cuando antes.

IMAGEN COMPLETA

¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca a ese cachorro escondido entre las toallas. Como podrás observar en la imagen que te mostraremos a continuación, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. Te damos unos segundos más y si no consigues hallarlo, más abajo te mostramos en dónde se encontraba.

Encuentra al perrito oculto entre los gatos de colores de la imagen (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Nada aún? ¿No fuiste capaz de lograrlo? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Como bien podrás observar en la solución de este reto viral en Facebook, el perrito oculto en la imagen se encuentra en la parte baja de la misma, muy cerca del centro. Eso sí, no cabe duda de que para encontrarlo tenías que estar muy atento/a pues es fácil marearse con tantos gatos del mismo color que el can. No obstante, se agradece el intento.

Solución: mira dónde se encontraba el perrito oculto en la siguiente imagen (Foto: Facebook)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

