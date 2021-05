El acertijo de hoy trae consigo un conocimiento un poco superior. Seguro que estás familiarizado con las herramientas en casa, así que no te será tan complicado, pero si no cuentas con esos conocimientos, entonces googlea. Lo único que tienes que hacer es diferenciar a los desarmadores en forma de cruz o planos de este desafío visual, pero tienes solo 10 segundos para hacerlo.

La pandemia del Coronavirus (COVID-19) nos ha replegado en casa por más tiempo del que solíamos contar. Las diversas actividades que solíamos realizar día a día nos llevaron a buscar otras en las que podíamos disponer nuestro tiempo libre, paralelamente que entretener nuestra mente sin llevarla a un nivel de precariedad a la que muchas veces el internet nos dirige.

En ese sentido, las pruebas visuales llegaron como ‘caídos del cielo’ para que millones de internautas se mantengan no solo entretenidos, sino también llevando sus aptitudes y capacidades cognitivas a un nivel aún mayor. Es por eso que este desafío visual viene dando la hora. Aquí tendrás que poner toda tu atención, tu velocidad mental y conocimientos para dar con la solución de los desarmadores.

IMAGEN VIRAL

Abre bien los ojos y halla los 2 desarmadores de cruz entre los planos. (Foto: Noticieros Televisa)

Ahora bien, miraste la imagen, seguro se te pasaron los 10 segundos más rápidos de lo que creíste, pero no te preocupes. ¿Qué te parece si te vuelves a tomar ese tiempo para mirar con mucho más atención la imagen, pero también para darnos una respuesta a este desafío visual? Vamos, confiamos en ti y en tus habilidades, así que el tiempo es más que apropiado.

Si no lograste dar con la solución, no te preocupes, es normal que muchos caigan en lo complicado que es, sobre todo, con un tiempo tan limitado como el que te hemos dado, pero de no ser así, la prueba perdería su encanto. Así que te brindaremos, a continuación, la solución de dicho problema y verás que no era tan complicado como creíste.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Pues ahora llegamos a la respuesta. Si estás aquí, no podemos más que felicitarte por tu esfuerzo, aunque no lograste el cometido, así que mira con mucha atención la solución de esta prueba visual y trata de recordar los puntos más repetitivos con retos anteriores para tener un patrón estudiado en los siguientes acertijos visuales que también tendremos para ti.

No eres el primero en errar en este desafío y seguramente tampoco serás el último. Por lo tanto, te vamos a brindar la respuesta de la prueba, la misma que puedes encontrar en a continuación y en la tercera foto de nuestra galería. Enfócate en tus habilidades, reconoce cómo puedes resolver mejor las siguientes pruebas y sabrás responder mejor en el futuro.

Aquí están los 2 desarmadores de cruz. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

