Imagínate equivocarte por un error visual y terminar ingiriendo un roedor en lugar de una papa. Y sí, es que este desafío visual muestra a muchos roedores, pero mantiene oculto un tubérculo que no es fácil de hallar, menos en 5 segundos como te pide el enunciado de esta prueba. Así que asume con todos tus sentidos que te enfrentarás a un verdadero acertijo. Ten paciencia, ponte en un lugar seco y silencioso, respira profundo y resuelve este viral en cuestión. Luego, no te olvides de retar a tus amigos.

Este desafío visual consiste en responder la siguiente pregunta: ¿llegas a ver a esas papa entre los roedores? A continuación, te pondremos una composición gráfica con muchos tipo de roedores que se juntaron en esta especie de cloaca, pero en el que también se metió una papa. Como bien sabemos, esto se trata de un reto y, por ende, deberás identificar ese pajarito amarillo muy inteligente. ¿Estás listo?

Ha revolucionado Internet esta imagen por lo complicado que es. Y es que tienes que ubicar a uno de los protagonistas de la gastronomía peruana que es de los más usados en muchos de sus platillos, pero que en esta ocasión se quiso involucrar entre otras especies y se metió a este grupo de roedores. Como pusimos líneas arriba, solo tendrás 10 segundos para hallar los objetivos de la ilustración. Vamos, confiamos en ti y en tus habilidades visuales.

IMAGEN VIRAL

Ubica la papa entre los roedores en la gráfica visual. (Especial/Debate)

¿Qué pasó? ¿El tiempo de quedó cortó? Te pedimos que no entres en pánico si no logras dar con la respuesta. Recuerda que muchas de estas notas son tendencia en países como Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Colombia y España por lo complicado que es el reto de encontrar el objetivo en cuestión de segundos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Consideramos desde un inicio que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Ahora sí, te dejamos con la ubicación exacta del objetivo en la ilustración. Pues verás que no era nada complicado dar con ella, solo tenías que mirar más allá de lo evidente y abrir bien los ojos. ¿La solución? Mírala a continuación o en nuestra segunda foto de la galería de esta nota. Ah, y no olvides retar a tus amigos o familiares con este desafío.

Solución: aquí se halla la papa entre los roedores en la gráfica visual. (Especial/Debate)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Mujer es viral al enfrentar a temible oso para salvar a sus cachorros. (TikTok/bakedlikepie)