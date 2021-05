¿Qué tan de la vista estás? No solo necesitas un lupa o un lente grande, sino también ser más hábil que el resto y tener más curiosidad para dar con la respuesta de este desafío visual en un tiempo determinado, que es no mayor a 20 segundos. Vamos, por a prueba tus habilidades y aptitudes para dar con la solución de este acertijo viral que tenemos para ti.

Para hoy, te traemos un reto que se viralizó en todas las redes sociales y trae como locos a los usuarios de España, Estados Unidos, México y otros países de América Latina. El desafío es encontrar un dulce verde entre los regalos navideños, un mínimo detalle que diferencia todo. ¿Te crees capaz de ubicar en cuestión de 20 segundos? Confiamos en tus habilidades.

Bueno, vamos a lo que nos reúne hoy. Tienes que revisar esta imagen y para dar con la solución del acertijo viral. Recuerda que este tipo de desafíos ayudará a mejorar tu capacidad cognitiva, al mismo tiempo que entrenar la mente en estos tiempos donde muchos de ustedes han pasado horas en casa debido al confinamiento por esta pandemia del COVID-19. Pero vamos, hay que ceñirnos a lo que vinimos.

IMAGEN VIRAL

Encuentra el dulce verde entre los regalos navideños de esta prueba. (Foto: Milenio)

Parece que pasaron los 20 segundos y, si estás leyendo esto, es porque la respuesta te superó. Aunque confiamos en tus habilidades, sabíamos que esto podía pasar, no es un reto sencillo, menos para un ojo no entrenado. Pero no te preocupes, que aquí te mostraremos la solución. Presta mucha atención al patrón que se repite para futuras pruebas como estas.

Sí, siguen pasando los segundos y parece que aún no das con la solución. Que no cunda el pánico. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

¿Fue fácil resolverlo o necesitas más tiempo? ¿Requieres de una pista? Pues no te preocupes. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te contamos cómo dar con ella.

Solución: aquí se ubica el dulce verde entre los regalos navideños de esta prueba. (Foto: Milenio)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

