Los retos que engañan a los usuarios son los que terminan pegando fuerte, y este desafío no pretende ser distinto. ¿Listo para sumarte al viral que la viene rompiendo en redes? Mira atentamente la imagen y enséñale al mundo de qué estás hecho. Busca al animal en cuestión ‘camuflado’ en el reto del reno. Si bien es cierto que la tarea es más difícil de lo que se ve, confiamos en tu destreza para resolverlo en un dos por tres.

Muchos han tratado de poner a prueba su percepción y rapidez mental para captar a cada una de las pistas que te brindan, como sucede con este reto que se volvió viral en Facebook y que seguramente te pondrá hoy contra las cuerdas. ¿En que consiste este? Pues en encontrar al animal oculto y, no, no es reno. ¿Otra pista? El animal es un puma.

En países como Estados Unidos, México o España este desafío le ha traído más de un dolor de cabeza a cientos de cibernautas, quienes a través de sus comentarios manifestaron lo complicado que es cumplir con este reto debido al tiempo. Por otro lado, este tipo de desafíos generan una ilusión óptica debido a la repetición de las figuras, acentuado por los colores iguales.

IMAGEN COMPLETA

Como se ve en la imagen de abajo, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca esas tres bombas apagadas entre las encendidas. Te damos unos segundos más y si no consigues hallarlos, más abajo te mostramos en dónde se encuentran.

Encuentra al puma en la imagen del ciervo que pocos logran descifrar en las redes sociales. (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Nada aún? ¿Ya se cumplió el tiempo límite de 10 segundos? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución: mira dónde se encontraba el puma oculto en la siguiente imagen (Foto: Facebook)

Como bien podrás ver en la solución de este reto viral en Facebook que hoy te presentamos, el puma en cuestión está en la parte central de la imagen. No cabe duda de que para encontrarlo tenías que estar muy atento/a pues es fácil no hallarlo con tan pocas pistas. En definitiva, no había mucho que ayudara a distinguirlo, pero te agradecemos el intento.

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

