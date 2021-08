Toma nota. Retos visuales como estos han generado entusiasmo entre los usuarios por resolver dudas interactivas, además de fortalecer muchas habilidades a través del entrenamiento de la mente. El máximo goleador del planeta fútbol está perdido y de ti depende encontrarlo para que la siga rompiendo en la Juventus. Recuerda, el tiempo es limitado y solo dispondrás de unos pocos segundos para dar con el ‘7’. ¿Preparado? A grito del popular ‘Siuuuuuuu’, enrólate en este nuevo desafío viral que viene dando la hora en redes sociales.

Vamos al lío. La siguiente imagen es la que viene dando la hora en redes sociales. Como suele ser, son varias figuras iguales que se repiten y esconden algo distinto, mínimo, pequeño dentro de ellas. ¿Qué es? Pues en esta oportunidad de trata de Cristiano Ronaldo. Repetimos, no es un reto fácil de resolver, así que no te sientas mal si no consigues dar con la respuesta.

En lo que va de la existencia de este desafío, solo un grupo selecto de personas ha encontrado al ‘Bicho’ dentro de los 10 segundos que dura la prueba. Si bien, existen retos que son fáciles de resolver, también los hay aquellos cuya respuesta puede costarte un poco más de tiempo para hallarla. ¿A cuál pertenece esta nota? Pues averígualo, porque puede ser más sencillo de lo que parece.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra a Cristiano Ronaldo entre el resto de jugadores de la imagen cuanto antes (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó? ¿El tiempo de quedó cortó? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos en todas tu redes sociales.

Solución: mira dónde se encontraba Cristiano Ronaldo en la siguiente imagen (Foto: Getty Images)

¿Qué te pareció el viral? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lo lograste cumplir. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Auto Lamborghini realizó espectacular maniobra para eludir a la policía. (Tik Tok) null