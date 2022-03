Will Smith no tuvo la mejor reacción luego que Chris Rock realizó una broma sobre su esposa y subió al escenario para golpear al presentador en la gala de los Premios Oscar 2022. Este es uno de los momentos más incómodos en toda la historia de la ceremonia.

Cuando se estaba dando la aparición de Chris Rock, el actor cómico mencionó a la esposa de Will Smith, Jada Pinkett-Smith y lo comparó con su cabeza porque no tiene cabello (debido a un problema de alopecia) con la protagonista de la cinta G.I. Jane.

En HD la bofetada de Will Smith a Chris Rock



Will le pidió a Chris que sacara el nombre de su esposa de su “maldita boca”

pic.twitter.com/gWhDAat2EM — Marvel Latin News (@MarvelLatin) March 28, 2022

Esta no es la primera vez que Chris Rock y Will Smith tienen un altercado a causas de Jada Pinkett-Smith. En el año 2016, Rock hizo una broma sobre la promoción de una campaña contra los Premios Oscar por la falta de nominados de piel morena.

“Su esposo Will no fue nominado por Concussion. Lo entiendo. Uno se molesta. No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tienes razón (...) ¡Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por Wild Wild West!”, mencionó el actor haciendo referencia a la comedia que el rapero y actor hizo en los años 90 y que fue mal recibida por la crítica.

Cabe recordar que la actriz Jada Pinkett-Smith sufre de alopecia y esto es la causa de su pérdida de cabello. Por esta razón, se rapó la cabeza. “Voy a inspirarme en la fuerza de voluntad que tienen otras personas que están pasando por cosas de verdad horribles, como el cáncer o tener un hijo enfermo. Veo lo valientes que son cada día y lo cierto es que me siento más arropada cuando los tomo como ejemplo”, contó la actriz en 2021.

