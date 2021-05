Educación para todos: es viral luego de invertir cerca de 130.000 euros en puente para que sus hijos vayan al colegio [VIDEO]

Una peculiar noticia conmueve a todo el mundo porque una mujer se volvió viral tras decidir invertir cerca de 130.00 euros (un millón de yuanes) con el fin de construir un puente para que su hijo y compañeros de colegio puedan llegar de manera segura a su centro de estudios. Esto fue informado por medios locales de Henan, en China. El suceso ha impresionado a los usuarios que lo compartieron en redes sociales.

En declaraciones para la televisión local, Meng dio los motivos de su acto de beneficencia. La carretera por la que, tanto alumnos como profesores, deben pasar para llegar al centro educativo está muy congestionada a esa hora de la mañana y sin semáforos, lo que hacía peligroso cruzar.

A esto hay que sumar que el territorio se encuentra en una zona más baja que suele llenarse de charcos y los pies del que cruza por ahí acaban empapado, esto generó también la reacción de la madre que no tuvo reparos en invertir tal cantidad de dinero. “Tenía un aspecto lamentable. Los pies de mi hijo se pusieron blancos porque estaban empapados de agua”, explicó la mujer.

La construcción de este puente tuvo una gran inversión y su proceso no fue nada fácil porque es de gran tamaño (lo presentamos en el video) y organismos locales se hicieron cargo de su construcción para hacerlo como una especie de pasarela que permite subir a cada lado de la calle. La mujer no quiso dar su nombre por seguridad, pero la financió de manera completa.

Como era de esperarse, este acto ha sido de manera anónima. La discreción es tanta que, según los medios locales, no le ha contado a su hijo que fue la responsable de la construcción de este puente que facilita el camino a él y sus compañeros. Esto también se da por un tema de evitar alardes. El único objetivo de Meng es contribuir con la seguridad de escolares y equipo docente.

“Solo he hecho lo que puedo permitirme. No puedes llevarte el dinero después de la muerte y no necesito dejar demasiado dinero para mi hijo”, afirmó Meng y añadió: “Lo llamaré Puente de la Sabiduría. Los alumnos que crucen el puente podrán ser cada vez más sabios”.

