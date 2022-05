Por medio de las redes sociales, se compartió un curioso video protagonizado por un perro que “canta” con música de Star Wars. En el clip, se puede escuchar al can interpretando un fragmento de ‘Binary Sunset’, pieza que compuso John Williams para la saga intergaláctica en 1977.

Ha sido su dueño quien logró captar el talento de su mascota “Ozzy”, un chihuahua que lleva cantando canciones de Star Wars desde que tenía un año.

En el video, se puede ver cómo la mascota está en un sillón junto a un celular que reproduce la melodía. Acto seguido, Ozzy se pone a aullar al ritmo de la pieza musical. Los sonidos que emite el perrito se asemejan a los diferentes sonidos que va escuchando en el equipo.

Cliquea aquí para ver el video en YouTube.

Cabe destacar que el video no ha tardado en volverse viral y los usuarios, sobre todo los fans de Star Wars, no han dejado de elogiar el talento del can.

En Reddit, donde se publicó el clip, uno de los usuarios bautizó al animal como “Ozzy-Wan Kenobi”, en referencia al recordado maestro jedi de la Guerra de las Galaxias.