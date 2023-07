A diario me topo con pruebas muy complejas que desafían mi capacidad intelectual, pero también encuentro algunos test de personalidad que me ayudan a conocer diferentes aspectos y detalles de mi forma de ser, y hasta desvelan ciertos rasgos ocultos de mi carácter. Precisamente, el test que voy a presentarte se encargará de mostrarte si eres amable o no. Para lograr obtener los resultados, simplemente necesitarás responder si identificas solamente la luna o un rostro triste. Esta prueba guarda mucha semejanza con otras que alcanzaron bastante éxito como “si quieres conocer tu futuro, escoge una de las opciones en esta prueba” y “solo responde qué ves en la imagen y conocerás aspectos increíbles de tu personalidad” . Deberás seguir cada paso que te indico y accederás a una increíble serie de resultados.

Que no se te ocurra decir que tus ojos captaron cosas que no se han señalado líneas arriba. Las opciones que hemos mencionado son las únicas presentes en la ilustración. No hay más. La sinceridad es crucial en la prueba. Si mientes, estarás perdiendo tu tiempo.

Mira la imagen del test de personalidad

Bastará un vistazo rápido y que analices por 5 segundos la imagen, para que luego ya tengas una respuesta en mente. Recuerda que esta prueba no posee ningún tipo de validez científica comprobada, solo fueron elaboradas para divertir a los internautas.

En esta ilustración se aprecian dos figuras: la luna y un rostro triste. Sé sincero y dime qué viste. Solo así conocerás los resultados del test de personalidad. (Foto: MDZ Online)

Conoce los resultados de la prueba

Rostro:

Si viste primero el rostro, eres inteligente. Sueles llamar la atención por tu carisma y simpatía. Das buenos consejos. Tu familia es muy importante para ti. Te encanta hacer amigos nuevos. Siempre tienes tema de conversación. Muchos te ven como un referente.

Luna:

Si viste primero la luna, eres una persona soñadora, generosa, amable, atenta, responsable y comprometida. Siempre cumples con tu palabra. Jamás tienes un “no” como respuesta. Quieres quedar bien con todos. Prefieres ponerte en el lugar de una persona y tratar de ayudarla antes de criticarla. Odias a la gente hipócrita y no soportas las injusticias.

¿Qué es un test de personalidad?

Un test de personalidad no es más que una prueba psicológica que evalúa los rasgos principales que definen la personalidad de los individuos. Estas pruebas están diseñadas para ayudar a identificar el lado emocional y actitudinal que predomina en cada individuo.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

¿Por qué evaluar la personalidad?

La evaluación de la personalidad registra aquellos rasgos naturales y estables del individuo que nos permiten conocer cómo la persona tiende a pensar, sentir o actuar.

Resuelve el test de que dejo en este video