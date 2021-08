La historia de Venezuela en los Juegos Olímpicos va tomando un mejor rumbo y las medallas comenzaron a tomar protagonismo gracias a Daniel Dhers en la disciplina de Ciclismo. En la mañana del domingo (hora Tokio) se consagró con una medalla de plata que es la tercera de sus países en esta cita olímpica.

“Es un orgullo representar no solo a Venezuela sino a todo Latinoamérica. Sé lo difícil que es ser latino y exitoso en un deporte, especialmente en un deporte como el Freestyle, que es un poco difícil, pero espero que esto demuestre que todo es posible, es deificación, te vas a caer, te van a decir que no puedes, pero si tú te mantienes fiel a tus sueños, sea el que sea, lo puedes lograr”, declaró.

Asimismo, agregó que “a los padres les digo que apoyen a sus hijos, porque mi tío me encadenaba a la bicicleta porque yo no quería ir al colegio y es el día de hoy que acabo de hablar con él y siempre fue como que recuerdas eso y lo entiendo, hoy estoy aquí gracias a mi familia”, cuenta.

Colgarse la medalla de plata es muy especial para su nación, que ha pasado por momentos muy duros en los últimos tiempos. “La historia de que en Venezuela nos corrían de las plazas y hoy soy medallista olímpico, eso me formó, me dio las herramientas de mi crianza para poder tener esta actitud que tengo y no dejarme ganar, si me ganan voy a ver cómo hago para ganarte la próxima, muchas gracias, los quiero mucho”.

“Un placer no solo poder participar en los Juegos Olímpicos a estas alturas de mi carrera, sino poder también llevarme una medalla de plata, estuve a punto de ganar así que de verdad muy emocionado porque es muy difícil hacer lo que hacemos, requiere mucho tiempo, mucha dedicación, enfoque, me alegra mucho saber que lo pude lograr. Esto significa mucho para mí, pero también sé lo que significa para Venezuela, así que muchísimas gracias por el apoyo que me han dado constantemente”.

La cosa no termina aquí para Dhers, quien, pese a su edad, apunta a estar en tres años en los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

“En el 2017 cuando dijeron que íbamos a los Juegos Olímpicos, dije ‘no creo que llegue’, porque son muchos años, y en el 2020, dije ‘de aquí a tres años igual lo termino haciendo’, y terminé ganando el Tour Mundial ese año, así que estoy en la misma posición porque estoy en el 2021 a tres años de Paris 2024, son tres años y acabo de ganar una medalla de plata, tres años no es tanto así que nos vemos en París”.

TE PUEDE INTERESAR