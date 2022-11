Argentina vs. Polonia se enfrentan en un partido de candela por la tercera fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022. La Copa del Mundo está viviendo un gran momento y en esta jornada se definen los clasificados a los octavos de final. La ‘albiceleste’ de Lionel Messi se ubica en el segundo lugar del grupo, pero una derrota podría dejarlo afuera. A continuación, te contamos las alineaciones del duelo de la fecha. No te lo puedes perder.

La selección de Argentina estaba en una situación delicada, pero el triunfo por 2-0 ante México le ha servido para ubicarse en el segundo lugar del Grupo C y respirar más aliviado. Sin embargo, el elenco de Lionel Scaloni todavía no está clasificado. Necesita ganar su partido vs. Polonia para clasificar directamente.

Si le gana a Polonia, incluso podría ser primera del Grupo C, siempre y cuando Arabia Saudita no derrote a México. Si empata con los polacos, Argentina necesita un empate en el otro duelo, o una victoria de México por tres goles o menos de diferencia. Los sudamericanos están obligados a ganar para no depender de nadie.

Por su parte, Polonia llega al partido como primera de grupo, con 4 puntos. El equipo de Robert Lewandowski solo necesita un empate ante Argentina para clasificar a los octavos de final. Si pierde el partido, necesita un empate entre Arabia Saudita y México, o una victoria del ‘Tri’ que no supere la diferencia de gol a su favor (actualmente los europeos tienen +2 y los mexicanos -2).

Para este duelo decisivo, la selección de Argentina utilizaría su 4-4-2 que le sirvió para ganar a México. A pesar de que ganó el partido, todo indica que habría cambios en el mediocampo. Enzo Fernández reemplazaría a Mac Allister. En la defensa, Lisandro Martínez entraría por el ‘Cuti’ Romero’. El ataque se mantendría con Messi y Lautaro.

El DT de Polonia, Czesław Michniewicz, utilizaría un 4-2-3-1, con Robert Lewandowski como único delantero. Por supuesto, los extremos correrían toda la banda durante el partido. No haría cambios respecto al partido que jugó vs. Arabia Saudita, donde ganó con goles del ‘9′ del Barcelona y Piotr Zielinski.

Argentina vs. Polonia: posibles alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Enzo Fernández, Guido Rodríguez , Rodrigo De Paul, Ángel Di María; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Polonia: Wojciech Szczesny; Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszynski; Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak; Piotr Zielinski, Arkadiusz Milik, Przemyslaw Frankowski; Robert Lewandowski

