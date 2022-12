Brasil vs. Corea del Sur se enfrentan este lunes 5 de diciembre por los octavos de final del Mundial Qatar 2022. El partido está programado para jugarse desde las 2:00 p.m. (hora peruana) en el estadio 974. El equipo dirigido por Tite es el gran favorito a pasar de ronda, pero el cuadro asiático llega a esta instancia luego de vencer a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Esta Copa del Mundo está llena de sorpresas. ¿Habrá una más en este encuentro? A continuación, te contamos cómo llegan ambos equipos y las alineaciones.

La selección de Brasil consiguió su clasificación a los octavos de final en la segunda fecha de la fase de grupos. Pese a que era favorita en el duelo vs. Camerún, terminó perdiendo por 0-1 con gol de Vincent Aboubakar. De todas formas, se quedó con el primer lugar del Grupo G gracias a sus sólidas victorias vs. Serbia y Suiza.

Para mala suerte de Brasil, Alex Telles y Gabriel Jesus quedaron lesionados luego del partido ante Camerún, y se suman a los jugadores Neymar, Alex Sandro y Danilo. Sin embargo, la estrella del PSG realizó actividades con el balón este sábado: pateó al arco y demostró que está cerca de volver a jugar. Todo indica que jugaría vs. el equipo asiático.

Cabe resaltar que Brasil presentó un equipo repleto de suplentes para el partido vs. Camerún. Esta vez regresaría todo su arsenal al once para seguir avanzando en la Copa del Mundo. Vinicius, Fred, Casemiro, Marquinhos, Richarlison y Raphinha vuelven al campo de juego. Por supuesto, Neymar también estaría presente.

Por su parte, la selección de Corea del Sur llegó a esta instancia de la Copa del Mundo tras vencer a Portugal, empatar vs. Uruguay y perder vs. Ghana. El equipo de Son Heung-Min quedó igualado en puntos con la selección ‘charrúa’, pero le ganó por diferencia de goles. Es la tercera vez que están en los octavos de final.

Corea del Sur repetiría el once que hizo historia vs. Portugal. En la defensa estarían los tres Kim más Kwon Kyung-Won. El ataque seguiría conformado por Lee, Cho y Son. Paulo Bento, técnico portugués del equipo asiático, no estuvo en el duelo vs. los europeos por sanción, pero regresará al banquillo en los octavos de final contra el cuadro brasileño.

Alineaciones del Brasil vs. Corea del Sur

Brasil : Alisson Becker; Alex Sandro, Thiago Silva, Marquinhos, Eder Militao; Fred, Casemiro; Vinicius Jr., Neymar Jr., Raphinha; Richarlison

: Alisson Becker; Alex Sandro, Thiago Silva, Marquinhos, Eder Militao; Fred, Casemiro; Vinicius Jr., Neymar Jr., Raphinha; Richarlison Corea del Sur: Kim Seung-Gyu; Kim Jin-Su, Kim Young-Gwon, Kwon Kyung-Won, Kim Moon-Hwan; Lee Kang-In, Jung Woo-Young, In-Beom Hwang; Son Heung-Min, Gue Sung-Cho, Lee Jae-Sung.

