El Mundial de Qatar 2022 está emocionante y con el inicio de la tercera jornada de la fase de grupos ya se define el pase de las selecciones a los octavos de final. Ecuador vs. Senegal se miden este martes 29 de noviembre desde las desde las 10:00 a.m. (hora peruana) en el estadio Internacional Jalifa. Es un duelo clave por el Grupo A de la Copa del Mundo. El cuadro de Gustavo Alfaro y el equipo africano pelean por un cupo a la siguiente fase. En esta nota te contamos cómo llegan al duelo, qué resultados necesitan y las alineaciones.

Tras derrotar a Qatar y empatar con Países Bajos en las dos primeras jornadas del Grupo A, la selección de Ecuador se ubica en el segundo lugar con 4 puntos, mismo puntaje que los europeos. Está a un paso de clasificar a los octavos del Mundial, pero antes debe medirse en una auténtica ‘final’ vs. Senegal.

El equipo de Gustavo Alfaro pasará de ronda, sin depender de nadie, con un triunfo o empate ante Senegal. Sin embargo, en caso de perder, la selección ecuatoriana solo clasificaría si Qatar vence a Países Bajos por una diferencia de goles mayor a la derrota de Ecuador. Cualquier cosa podría pasar en la última fecha.

Por su parte, la selección africana necesita una victoria ante Ecuador para pasar a la siguiente fase. El empate también le serviría, siempre y cuando Qatar le gane a Países Bajos por tres o más goles de diferencia. Panorama complicado para el equipo de Aliou Cissé, pero nada está dicho hasta que se termine el partido.

La preocupación del equipo de Alfaro es si Enner Valencia llega al 100% al partido vs. Senegal. Recordemos que el goleador ecuatoriano salió lesionado del duelo vs. Países Bajos. Afortunadamente el golpe no ha sido muy fuerte y el atacante ha hecho trabajos en los entrenamientos del equipo. Todo indica que sería titular.

Con la mente puesta en el campo de juego, el DT de Ecuador utilizaría un planteo similar al del partido vs. Países Bajos. Es decir, una línea con cinco defensas con dos carrileros que suban al ataque de forma permanente. Además, José Cifuentes reemplazaría a Jhegson Méndez para acompañar a Moisés Caicedo.

Senegal recuperó la tranquilidad tras la victoria ante Qatar. Pero Aliou Cissé realizará algunos cambios en la formación inicial. Las únicas variantes serían las de Pape Bou Cissé y Cheikhou Kouyaté por Ismail Jakobs y Famara Diédhiou, respectivamente.

Ecuador vs. Senegal: posibles alineaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Jackson Porozo, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñan; José Cifuentes, Moisés Caicedo; Gonzalo Plata, Enner Valencia; Michael Estrada

Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Jackson Porozo, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñan; José Cifuentes, Moisés Caicedo; Gonzalo Plata, Enner Valencia; Michael Estrada Senegal: Edouard Mendy; Kalidou Koulibaly, Pape Cisse, Abdou Diallo, Youssouf Sabaly; Nampalys Mendy, Cheikhou Kouyate, Idrissa Gueye, Krépin Diatta; Ismaila Sarr y Boulaye Dia.





