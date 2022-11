La Selección de Argentina se viene preparando ardúamente para su participación en el Mundial de Qatar 2022, pero antes tendrá una última prueba previo a la cita mundialista. Y es que los sudamericanos se medirán este miércoles 16 de noviembre ante Emiratos Árabes Unidos en un partido amistoso de preparación. No obstante, Ángel Di María, extremo de la ‘Albiceleste’, declaró ante los medios y se refirió al trabajo que deberá hacer el resto del plantel para ayudar a Lionel Messi dentro del campo. Además, dio las expectativas que tiene la escuadra sudamericana previo al torneo.

El atacante de la Juventus tuvo una entrevista con el diario ‘La Nación’, donde expuso los retos que debe cumplir cada vez que juega al lado de la ‘Pulga’. “Yo siempre intento conectarme con él, buscarlo, pero también entendiendo que, aunque él pueda solucionar la jugada, no siempre hay que dársela. O hay que pensar cuándo conviene dársela”, señaló.

En cuanto a las opciones que tiene la ‘Albiceleste’ para hacerse con el título del Mundial, Di María considera que el equipo está preparado para darle pelea a cualquiera. También añadió que la escuadra se encuentra en un buen momento y que ganar torneos como la Copa América y la Finalissima, los han reforzado animícamente.

En otro pasaje de la entrevista, el ‘Fideo’ también habló sobre sus favoritos para ganar el certamen, asegurando que Francia es la principal candidata, por el hecho de que son los vigentes campeones y por la calidad de jugadores que tiene en su plantel, donde destacan figuras como Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Karim Benzema.

Eso sí, el delantero argentino no se olvidó de mencionar a España y Alemania, pero aclaró que estos equipos “atraviesan procesos de recambio, tienen a muchos futbolistas jóvenes y no se sabe bien qué puede pasar o cómo reaccionarán en un torneo tan grande como un Mundial.”

¿Cuál es el fixture de Argentina en el Mundial de Qatar 2022?

La selección de Argentina debutará en el grupo C frente a Arabia Saudita el 22 de noviembre. Luego de cuatro días, chocará frente a México y finalizará el 30 frente a Polonia. La ultima vez que la ‘Albiceleste’ se llevó la Copa del Mundo fue en 1986.

¿Cómo se jugará el Mundial Qatar 2022?

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos : Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

de final: Del 3 al 6 de diciembre Cuartos de final : 9 y 10 de diciembre

: 9 y 10 de diciembre Semifinales : 13 y 14 de diciembre

: 13 y 14 de diciembre Tercer y cuarto puesto : 17 de diciembre

y : 17 de diciembre Final: 18 de diciembre





