Cuando cada vez falta menos para el inicio del Mundial Qatar 2022, continúan apareciendo figuras para opinar sobre las selecciones que podrían quedarse con el trofeo máximo de la FIFA. Es así que recientemente se ha conocido que para Pep Guardiola una seria candidata es la Selección Argentina. Así lo hizo saber Julián Álvarez durante una conversación que sostuvo con el ‘Pollo’ Vignolo con STAR Plus.

“Con 22 años, estar en una lista a disposición del técnico es muy lindo. Voy a hacer lo posible para estar”, comentó el joven atacante de los ‘Citizens’ para luego revelar que su entrenador dijo que considera a la ‘Albiceleste’ como uno de los equipos más fuertes del certamen. “Estaban en el vestuario charlando sobre los candidatos a ganar el Mundial y mencionaban a Portugal, a Francia, todas selecciones de acá. Yo no decía nada. Y Guardiola les dijo, ¿saben quién tiene más posibilidades y no dicen nada?. Y me señala a mí”, afirmó el ex River Plate.

Vale recordar que la Argentina afronta esta Copa del Mundo, sabiendo que es la última en la que participará Lionel Messi, por lo que el plantel que dirige Scaloni espera estar a la altura de su capitán y luchar hasta el final por levantar el título. En el equipo sudamericano Julián Álvarez es una importante pieza de recambio en la delantera. Desde su primera convocatoria ha marcado la diferencia, por lo que es la alternativa número uno para suplir o acompañar a Lautaro Martínez.

El representante de Conmebol iniciará su participación en Qatar enfrentando a Arabia Saudita el 22 de noviembre en el Estadio Lusail. Cuatro días más tarde, chocará ante un viejo conocido: México. Será un partido de pronóstico reservado que se disputará en el mismo recinto deportivo. Finalmente, cerrarán su participación en fase de grupos midiendo fuerzas contra Polonia el día 30 del mismo mes en el Estadio 974 de Doha.





Julián Álvarez en STAR con el ‘Pollo’ Vignolo

Además de hablar de la Selección Argentina, el delantero del Manchester City dio detalles de cómo es su vida en Inglaterra y la manera en que se desenvuelve en el fútbol británico. “Hay muchas transiciones, jugadores muy rápidos. Los primeros días me costó un poco, pero le agarré la mano. No era fácil pero estaba dispuesto a aprender. Siempre me dicen que recuerdan muy bien a los argentinos que estuvieron acá. Me dijeron que Otamendi ponía cumbia en el vestuario”, comentó.

Sobre Pep Guardiola, manifestó que “está en todos los detalles, te da mucho material, muchas indicaciones. No tuve muchos técnicos para comparar, de todos he aprendido muchas cosas”. Finalmente, aseguró que ya se encuentra estudiando inglés con el fin de relacionarse con sus compañeros de la mejor forma posible.





