Argentina afina detalles para lo que será su participación en el Mundial de Qatar 2022. Este viernes, Lionel Scaloni dio a conocer la lista de los 26 viajeros a Medio Oriente y desde el staff de la Albiceleste ya han definido las cosas que llevarán para la Copa de la FIFA. Más allá de camisetas y chimpunes, según han dado a conocer desde la AFA, se trata de tres productos indispensables en la alimentación de los futbolistas y que irán en la bodega de Aerolíneas Argentinas: carne, dulce de leche y yerba para el mate.

El principal será la carne. No es que en Qatar no haya carne de buena calidad, sino que la que se consigue es de buey australiano y los jugadores argentinos no están acostumbrados a consumirla. Por eso, se tomó la decisión de llevar la proteína desde la mismísima Argentina. Así, no faltará la clásica parrillada.

“Después, casi todo lo demás, está, se consigue. La verdad es que en eso estamos tranquilos, no vamos a tener problemas”, le comentaron a Olé. Pero la carne no será el único toque argentino que se llevará la delegación desde Buenos Aires. También se llevarán otros dos productos: el dulce de leche y la yerba.

Si bien ambos se consiguen en distintas partes del mundo, por la cantidad que hay que llevar, también se optó por cubrir el stock desde Argentina. Sobre todo la yerba, de consumo permanente en la concentración de la Albiceleste. El mate es un ícono de la unión grupal en el plantel argentino.





La lista de Argentina para el Mundial Qatar 2022





Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate) y Gerónimo Rulli (Villarreal)

Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Germán Pezzella (Betis), Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Otamendi (Benfica), Marcos Acuña (Sevilla) y Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Volantes: Guido Rodríguez (Betis), Leandro Paredes (Juventus), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Enzo Fernández (Benfica), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alejandro Gómez (Sevilla) y Alexis Mac Allister (Brighton)

Delanteros: Lionel Messi (París Saint Germain), Paulo Dybala (Roma) Ángel Di María (Juventus), Nicolás González (Fiorentina), Joaquín Correa (Inter), Lautaro Martínez (Inter) y Julián Álvarez (Manchester City).





¿Cuándo juega Argentina en el Mundial 2022?





Argentina vs. Arabia Saudita, martes 22 de noviembre a las 5 de la mañana

Argentina vs. México, sábado 26 de noviembre a las 2 de la tarde

Argentina vs. Polonia, martes 29 de noviembre a las 2 de la tarde





