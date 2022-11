Los miles de hinchas que serán parte del encuentro entre Argentina vs. Arabia Saudita, por la fecha 1 del Grupo C del Mundial Qatar 2022, no tendrán que soportar las altas temperaturas que se viven en el país anfitrión. Y es que el Lusail Stadium, recinto del partido, cuenta con un moderno sistema de aire acondicionado que funciona a las mil maravillas, tal como lo ha podido comprobar Depor gracias a uno de sus enviados especiales a Medio Oriente.

En la previa del partido de la ‘Scaloneta’, César Vivar verificó el aire acondicionado que está instalado en todas las bocas de las tribunas del estadio mundialista de Qatar. El sistema es tan eficiente que hace olvidar los 30 grados de temperatura que se viven a las afueras del recinto.





El once de Lionel Scaloni

El centrocampista Alejandro Papu Gómez y el lateral Nicolás Tagliafico entraron en el once titular de Argentina que echa a andar en Qatar 2022 ante Arabia Saudí, liderado por Leo Messi que iniciará el recorrido por su quinto Mundial.

El jugador del Sevilla ha sido elegido finalmente para ocupar el sitio de Giovani Lo Celso. Tagliafico ha ganado la partida a Acuña en el lateral izquierdo en el duelo contra Arabia Saudí.





Las alineaciones son las siguientes:





Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; Paredes, De Paul, Papu Gómez; Messi, Di María y Lautaro Martínez.

Arabia Saudita: Al-Owais; Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Bulaihi, Al-Shahrani; Al-Malki, Kanno, Al-Faraj; Al-Dawsari, Al-Buraikan y Al-Shehri.





