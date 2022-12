Argentina vs. Francia se enfrentan este domingo 18 de diciembre desde las 10:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Lusail, por la gran final del Mundial de Qatar 2022. Se trata del partido más esperado del torneo. Muchos fanáticos del fútbol están buscando las mejores cuotas de apuestas y predicciones del partido. En esta nota de Depor te contamos el pronóstico y más detalles del duelo. No te lo pierdas.

Argentina llegó a la final del Mundo luego de superar a Australia, Países Bajos y Croacia en los octavos, cuartos y semifinal, respectivamente. La ‘albiceleste’ venció categóricamente por 3-0 al cuadro croata y demostró que es uno de los mejores equipo del torneo. Ahora va por el trofeo, que no gana desde México 1986.

La selección de Argentina, comandada por un intratable Lionel Messi, inició Qatar 2022 con una dura derrota vs. Arabia Saudita. Pero fue importante para que Lionel Scaloni haga reajustes en el equipo. Gracias a ello, jugadores como Julián Álvarez y Enzo Fernández ingresaron al once titular y han rendido de forma espectacular.

Francia, por su parte, volverá a jugar la final del Mundo de forma consecutiva luego de superar a Polonia, Inglaterra y Marruecos en la fase de eliminación directa. La vigente campeona, que ha tenido muchas bajas, no tuvo problemas para vencer a los polacos, pero vivió dos intensas luchas vs. los ingleses y el cuadro africano. De todas maneras, su jerarquía de cara al arco le ayudó a pasar de fase.

A pesar de que tuvo lesiones importantes, como las de Benzema, Kimpembé, Kanté y Pogba, el técnico Didier Deschamps se las arregló para ocupar cada espacio. Y todo le ha salido muy bien. Giroud es uno de los goleadores del torneo. Mientras que el mediocampo está bien cubierto por Tchouaméni (autor de un golazo vs. Inglaterra) y Rabiot.

Argentina vs. Francia es un duelo histórico. Se han enfrentado en un total de 12 ocasiones: 6 victorias para los sudamericanos, 3 triunfos para los europeos y 3 empates. Aunque la balanza se inclina a favor del equipo de Scaloni, el último encuentro entre ambos no es agradable. En Rusia 2018, los franceses vencieron a los argentinos por 4-3 en un partidazo, por los octavos de final. ¿Habrá revancha?

CASA DE APUESTA ARGENTINA EMPATE FRANCIA Betsson 2.80 3.10 2.80 Te Apuesto 2.81 3.05 2.81 Inkabet 2.75 3.00 2.80 Betano 3.00 3.00 3.00

