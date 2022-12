Estamos a dos días de la final entre Argentina vs. Francia, dos selecciones que se medirán este domingo en el estadio Lusail, en busca de hacerse con el título del Mundial Qatar 2022. Sin embargo, a medida que el horario del encuentro se acerca, la ansiedad aumenta y mucho más en el caso de los argentinos que viajaron hasta Doha para alentar al equipo de sus amores. Eso sí, en estas últimas horas se ha podido corroborar un alto número de hinchas que buscan con desesperación entradas para alentar a la ‘Albiceleste’ en su último partido del certamen.

No obstante, esta tarea luce complicada, puesto que los tickets con precios oficiales se agotaron rápidamente. Asimismo, este viernes, se esperaba que la FIFA ponga a la venta un remanente de 10 mil boletos a través de su página oficial, algo que se había anunciado tras los reclamos que los aficionados argentinos hicieron llegar hasta el hotel en el que se alojan los dirigentes de la AFA.

Pese a ello, el pedido nunca llegó. “Hubo acá (en Doha) un rumor acerca de que la AFA iba a entregar hoy (tickets a precios oficiales) o que la AFA estaba gestionando en la FIFA, pero por ahora no hay nada concreto, todos son rumores”, mencionó el periodista Marcos Viancheto, quien se encuentra cubriendo el Mundial de Qatar 2022.

Y como era de esperarse, solo está la posibilidad de conseguir un asiento a través de la reventa, pero con precios mucho más elevados a lo normal. Y es que los tickets para el Argentina vs. Francia se vienen ofreciendo mediante las redes sociales en valores que parten desde los 2 500 dólares, dependiendo de la ubicación. Cabe resaltar que este costo es más bajo a lo que se pedía días atrás, ya que llegaron hasta venderse en 5 000 dólares.

¿Cómo adquirir una entrada de reventa para la final del Mundial?

A diferencia de anteriores Copas del Mundo, la FIFA creó una página web especializada a compradores de tickets que no quieran o no puedan asistir a la final de la Copa del Mundo. En este sitio, el máximo ente del fútbol mundial detalla cómo registrarse para abrir una cuenta, subir los boletos que no serán usados y que queden disponibles para los aficionados que buscan asistir al encuentro.

La plataforma podrá ser utilizada hasta el 18 de diciembre, día en el que se disputará la final entre Argentina vs. Francia. Asimismo, se permite que si las entradas publicadas por el vendedor no fueron compradas hasta 20 minutos luego del inicio del encuentro, podrás ser usadas.

¿A qué hora se juega la final del Mundial de Qatar 2022?

La final entre Argentina y Francia se jugará este domingo 18 de diciembre a las 10 a. m. (hora peruana) en el Estadio Lusail. El compromiso se transmitirá mediante Latina TV (Canal 2) y DIRECTV Sports.

Mundial Qatar 2022: así se repartirán los premios

Las selecciones que se queden en la fase de grupos se llevan US$ 9 millones

Las que se queden en octavos de final, US$ 13 millones

Las que se queden en cuartos de final, US$ 17 millones

El cuarto lugar del Mundial se lleva US$ 25 millones

El tercer lugar se queda con US$ 27 millones

El subcampeón tendrá una suma de US$ 30 millones

El campeón de Catar 2022 ganará US$ 42 millones





