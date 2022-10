La selección de Australia, clasificada para la próxima Copa del Mundo, condenó este jueves los atentados contra los derechos humanos que, según indica, vienen sucediendo en Qatar, país que albergará el torneo máximo de FIFA entre noviembre y diciembre. La queja pública apareció en un video en el que participó gran parte los seleccionados y que fue difundido en las redes sociales de la federación.

Los ‘Socceroos’ solicitaron de manera expresa una implementación de reformas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos locales, así como migrantes, además de exigir la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo al menos durante la realización del Mundial.

Fueron en total dieciséis futbolistas del plantel oceánico quienes aparecieron en este clip que ya dio la vuelta al mundo. Entre ellos se encuentra el capitán Mathew Ryan y Andrew Redmayne, recordado por la tanda de penales del repechaje ante la Selección Peruana.

“Estos dos últimos años nos hemos dedicado a comprender y conocer mejor la situación en Catar”, señalaron los australianos para luego explicar que “nosotros no somos expertos pero escuchamos a organizaciones como Amnesty (International), la FIFA y más importante, a los trabajadores extranjeros en Catar”.

“Hay valores universales que deberían definir el fútbol: valores como el respeto, la dignidad, la confianza y el valor. Cuando representamos a nuestra nación, aspiramos a encarnar estos valores”, manifiesta Ryan antes de dar paso al volante Denis Genreau.

“Pero en Catar la gente no es libre de amar a la persona que elija. Abordar estas cuestiones no es fácil y no tenemos todas las respuestas”, dice el actual jugador del Toulouse para que después Jackson Irvine solicite “un legado que perdure” y que incluya “la creación de un centro de recursos para inmigrantes, soluciones efectivas para aquellos a los se les ha negado sus derechos y la despenalización de todas las relaciones entre personas del mismo sexo”.

Otros movimientos contra Qatar

Hace algunas semanas se confirmó que los capitanes de ocho selecciones europeas llevarán en el Mundial un cintillo en favor de la inclusión y contra la discriminación. Harry Kane por Inglaterra, Hugo Lloris por Francia y Manuel Neuer en Alemania son los líderes de algunos de los grandes representantes de UEFA que lucirán un brazalete con un corazón y seis bandas de colores.

Esto luego que las autoridades de Qatar hayan sido muy criticadas por organizaciones internacionales ante el trato a cientos de miles de trabajadores. Días más tarde, la marca deportiva Hummel, patrocinadora de la Selección de Dinamarca, explicó que dificultó en gran medida la visión de su logotipo en la camiseta danesa como “protesta” a “su balance en materia de derechos humanos”.





