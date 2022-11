Karim Benzema estuvo a días de disputar el segundo Mundial de su carrera (solo estuvo en Brasil 2014). No obstante, una lesión impedirá que el delantero represente a Francia en Qatar 2022. Luego de que la selección confirmó este sábado la ausencia, el goleador se pronunció a través de sus redes sociales.

“En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo, como siempre lo he hecho”, expresó el ‘9′, con mucha resignación. “Así que la razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a tener un gran mundial”, agregó. Para cerrar, el artillero señaló: “Gracias por todos sus mensajes de apoyo”.

Por una lesión, el ‘Gato’ se ausentó de los dos últimos partidos de Real Madrid (Rayo Vallecano y Cádiz) antes de la Copa del Mundo. El jugador de 34 años se puso bajo las órdenes del seleccionador Didier Deschamps, pero estuvo realizando trabajos por separado hasta tener mejores sensaciones desde lo físico.

De hecho, el ariete se ejercitó con el resto de sus compañeros este sábado. Pero la Federación Francesa de Fútbol (FFF) precisó que Karim dejó la práctica luego de “sentir unas molestias en el cuádriceps del muslo izquierdo”.

Acto seguido, Benzema se desplazó a un centro médico en Doha para pasar por las pruebas correspondientes. El resultado arrojó “una lesión en el recto femoral, que requerirá un período de recuperación de tres semanas”. Como es evidente, el centrodelantero no estará en condiciones de participar en el Mundial.

En principio, la prensa en Francia informó que el deportista tenía complicado llegar al debut contra Australia del martes 22. Entonces, el comando técnico apuntó al duelo frente a Dinamarca del sábado 26, pero los pronósticos cambiaron dramáticamente.

¿Qué dijo el DT de Francia sobre Benzema?

“Estoy extremadamente triste por Karim, quien hizo de esta Copa del Mundo un objetivo importante. A pesar de este nuevo golpe para la selección francesa, tengo plena confianza en mi grupo. Haremos todo lo posible para cumplir con el enorme desafío que nos espera”, dijo Deschamps a la página de la FFF.

Cabe precisar que, si el seleccionador de Francia quiere reemplazar a Benzema, tiene tiempo hasta un día antes del estreno en Qatar 2022.





