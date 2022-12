Luego de su aplastante victoria sobre Corea del Sur, Brasil reafirmó su candidatura para ganar el Mundial Qatar 2022 y está cada vez más cerca de ganar su sexta estrella. Previo al partido ante Croacia por los cuartos de final, Tite, estratega de la ‘Canarinha’, analizó el juego de los balcánicos y habló sobre la polémica que se generó alrededor del baile que hizo con sus jugadores hace unos días.

Sobre el estilo de juego de la ‘Verdeamarela’, Tite remarcó que esa es la “identidad del fútbol brasileño” y a partir de eso han conseguido los logros que tienen en su historia. Así, pues, esperan disfrutar de esta instancia como lo han venido haciendo a lo largo del torneo.

“Jugar así es la identidad del fútbol brasileño. Les damos confianza para que den lo mejor de sí mismos. Es nuestra característica. Bajo tanta presión, hay que tener el valor de jugar así, aunque corras el riesgo de que te critiquen. Y ya lo he experimentado, pero ese es el tipo de fútbol en el que yo creo, aunque haya críticas si no ganas el título. Pero es en lo que creemos”, comentó el director técnico en conferencia de prensa.

Por otro lado, como se recuerda, en la celebración del gol de Richarlison ante Corea del Sur, Tite realizó una breve coreografía con sus jugadores. Esto generó opiniones divididas, no obstante, el DT zanjo el tema con una coherente explicación.

“No es mi equipo. Es la selección brasileña, a la que tengo la responsabilidad de entrenar. Lo lamento mucho y no voy a hacer comentarios de gente que no conoce la historia y la cultura de Brasil. El bailar es parte de la cultura brasileña, y no menospreciamos a nadie. Es nuestra forma de ser. Y en términos culturales, podemos ayudar a la educación de los chicos”, añadió.

“Tengo una conexión con la generación joven, con unos jugadores que podrían ser mis nietos. Tengo 61 años. Si tengo que bailar, bailaré. De forma muy sutil, no es mi perfil. Les pedí que me escondieran. Tengo que entrenar más, lo sé”, acotó, con una sonrisa en el rostro.

Finalmente, sobre el análisis previo al juego del equipo dirigido por Zlatko Dalić, Tite mencionó que han trabajado para contrarrestar el poderío físico que suelen imponer. Además, dijo que tratarán de seguir demostrando el juego que vimos ante los surcoreanos.

“De Croacia destaco la altísima calidad técnica en sus tres centrocampistas; aunque también es un equipo con calidad técnica colectiva, capacidad física y persistencia. Reconocemos las virtudes del rival, pero nos enfocamos en repetir nuestros parones de rendimiento, jugar en la excelencia”, puntualizó.





