El último campeón del mundo, Francia, vive realmente una pesadilla previo al Mundial Qatar 2022. Y es que tras las ausencias de figuras como N’Golo Kanté, Paul Pogba, Mike Maignan y Presnel Kimpembe, durante esta jornada se confirmó otra baja importante: Christopher Nkunku. El atacante del RB Leipzig tuvo un fuerte choque con Eduardo Camavinga y no completó los entrenamientos de este martesm sufriendo una lesión que terminó dejándolo fuera de la cita mundialista, para la molestia de Didier Deschamps.

“Christopher Nkunku no participará en la Copa del Mundo. El delantero del RB Leipzig abandonó el entrenamiento de este martes antes de su finalización lesionado de su rodilla izquierda. Lamentablemente, los exámenes radiológicos realizados por la noche revelaron que se trataba de un esguince”, se lee en el comunicado que emitió la selección europea a través de sus redes sociales.

Cabe resaltar que desde la Federación Francesa de Fútbol afirmaron que se ha enviado un expediente médico a la FIFA para poder sustituir al jugador lesionado. Además, el nombre del sustituo de Nkunku se anunciará una vez que el máximo ente del fútbol mundial haya validado el historial.

El comunicado de Francia anunciado la desconvocatoria de Christopher Nkunku por lesión. (Foto: Twitter)

Por otro lado, según apunta RMC Sport en su portal web, Randal Kolo Muani, delantero del Eintracht de Frankfurt de la Bundesliga, sería el elegido por Didier Deschamps, técnico de ‘Les Blues’, para cubrir la baja que dejó el delantero del RB Leipzig.

Así quedó la lista de Francia para el Mundial Qatar 2022

Porteros: Areola (West Ham), Lloris (Tottenham), Mandanda (Rennes)

Defensas: Lucas Hernandez (Bayern Munich), Theo Hernandez (AC Milan), Disasi (Mónaco), Konaté (Liverpool), Koundé (FC Barcelona), Pavard (Bayern Munich) ), Saliba (Arsenal), Upamecano (Bayern Munich), Varane (Manchester United).

Centrocampistas: Camavinga (Real Madrid), Fofana (Mónaco), Guendouzi (OM), Rabiot (Juventus), Tchouaméni (Real Madrid), Veretout (OM).

Delanteros: Benzema (Real Madrid), Coman (Bayern Munich), Dembélé (FC Barcelona), Giroud (AC Milan), Griezmann (Atlético de Madrid), Mbappé (PSG) y Marcus Thuram (Borussia Moenchengladbach).

¿Cómo se jugará el Mundial Qatar 2022?

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos : Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

de final: Del 3 al 6 de diciembre Cuartos de final : 9 y 10 de diciembre

: 9 y 10 de diciembre Semifinales : 13 y 14 de diciembre

: 13 y 14 de diciembre Tercer y cuarto puesto : 17 de diciembre

y : 17 de diciembre Final: 18 de diciembre





