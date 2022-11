La fase de grupos del Mundial Qatar 2022 está próxima a culminar y son varias selecciones las que pelean por su clasificación a octavos de final. Este es el caso de Alemania y Costa Rica, combinados que se medirán este jueves 1 de diciembre, en el marco de la fecha 3 del Grupo E. Eso sí, aunque este duelo será muy importante para ambos conjuntos, también será especial para la historia del fútbol. Y es que tendrá la presencia de Stéphanie Frappart, quien se convertirá en la primera mujer de la historia en encabezar un cuerpo arbitral en una Copa del Mundo masculina.

A través de una publicación en sus redes sociales, la FIFA dio a conocer la noticia el día martes. Eso sí, el hecho será aún más especial porque la mayoría del cuerpo arbitral estará conformado por mujeres. La mexicana Karen Díaz y la brasileña Neuza Black serán las juezas de línea, mientras que el hondureño Said Martúnez será el cuarto árbitro del encuentro.

Cabe resaltar que Frappard es una de las réferis más populares del mundo. Incluso, algunas personalidades la consideran como la mejor representante del momento, ya que fue la primera en dirigir un cotejo de la Ligue 1 (Francia) y también cuenta con experiencia arbitrando en encuentros de la UEFA, Supercopa de Europa y también en Copas del Mundo femeniles.

Stéphanie, quien también fue árbitro auxiliar en el juego entre México vs. Polonia (0-0), inició su carrera arbitral desde los 13 años en eventos juveniles. Ahora, 25 años después, se ha convertido en la mejor réferi según la IFFHS en los años 2019, 2020 y 2021.

Por otro lado, Karen Díaz, quien es ingeniera agroindustrial, inició su carrera internacional en el año 2011 y se inspiró en los momentos que compartió junto a su padre, quien jugaba al fútbol 7. Pese a que tenía una profesión y un trabajo, tomó riesgos y debutó cómo árbitro en el año 2009.

En esta Copa del Mundo, la FIFA incluyó a seis mujeres entre los 129 réferis para el Mundial Qatar 2022. Stephanie Frappart (Francia), Salima Mukansanga (Ruanda), Yoshimi Yamashita (Japón), Neuza Back (Brasil), Karen Díaz Medina (México) y Kathryn Nesbitt (Estados Unidos) son quienes aparecen en la lista.

Calendario del Mundial de Qatar 2022

Las 32 selecciones se reparten en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: del 20 de noviembre al 2 de diciembre.

del 20 de noviembre al 2 de diciembre. Octavos de final : del 3 al 6 de diciembre.

: del 3 al 6 de diciembre. Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre.

9 y 10 de diciembre. Semifinales : 13 y 14 de diciembre.

: 13 y 14 de diciembre. Tercer puesto: 17 de diciembre.

17 de diciembre. Final: 18 de diciembre.





