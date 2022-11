Recibir el llamado para jugar un Mundial es una de las metas de muchos futbolistas. Cuando esto sucede, suelen aflorar un cúmulo de emociones contenidas. Cristian Roldán protagonizó un emotivo video cuando se enteró que iba a ser convocado para Qatar 2022 mediante una conversación con el DT de Estados Unidos, Gregg Berhalter. Minutos después se comunicó con sus padres para darles la noticia entre lágrimas.

“Sabemos qué tipo de jugador eres y la actitud que traes cada día y eso es valioso para el equipo, así que gracias por eso y sigue así por favor porque tu mentalidad es contagiosa y necesitaremos ese tipo de actitud”, comentó el entrenador del equipo nacional.

Para emoción del jugador, se trata de un sueño cumplido que empezará a hacerse realidad en pocos días. Es así que no ocultó su alegría frente al seleccionador quien tomó la decisión de considerarlo entre los 26 convocados para uno de los mayores eventos en el fútbol.

“Estoy muy emocionado obviamente, es un sueño hecho realidad para mi y familia va a estar emocionada y orgullosa”, agregó el hermano del capitán de la selección de El Salvador, Alex Roldán. Cabe recordar que posee doble nacionalidad y por ello tiene la oportunidad de decidir qué país defender.





Convocados de Estados Unidos para el Mundial Qatar 2022

Porteros: Ethan Horvath (Luton Town), Matt Turner (Arsenal) Sean Johnson (NYCFC)

Defensas: Cameron Carter Vickers (Celtic F.C.), Shaq Moore (Nashville S.C.), Aaron Long (New York Red Bulls), Walker Zimmerman (Nashville S.C.), DeAndre Yedlin (Inter de Miami) , Sergiño Dest (A.C. Milán), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Antonee Robinson (Fulham F. C.) y Tim Ream (Fulham F. C.)

Centrocampistas: Tyler Adams (Leeds United F. C.), Kellyn Acosta (Los Angeles F. C.), Weston McKennie (Juventus F. C.), Luca De la Torre (R. C. Celta de Vigo), Brenden Aaronson (Leeds United F. C.) , Yunus Musah (Valencia C.F.) y Cristian Roldán (Seattle Sounders F.C.).

Delanteros: Jesús Ferreira (F.C. Dallas), Jordan Morris (Seattle Sounders F. C.), Christian Pulisic (Chelsea F. C.), Gio Reyna (Borussia Dortmund), Josh Sargent (Norwich City F. C.), Tim Weah (Lille O. S. C.) y Haji Wright (Antalyaspor).

Rivales de Estados Unidos en el Mundial

Inglaterra

Irán

Gales

Fixture de Estados Unidos en el Mundial

Fecha 1 vs. Gales (21/11)

(21/11) Fecha 2 vs. Inglaterra (25/11)

(25/11) Fecha 3 vs. Irán (29/11)





